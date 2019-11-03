大黑狗突然衝出！13個月小弟「半邊臉被咬掉」...渾身是血母崩潰

▲碩碩傷勢嚴重。（圖／大河報，下同）

記者蔡儀潔／綜合報導

河南周口市13個月的碩碩（化名）於9月28日，跟奶奶到鄰居家玩時，被一隻大黑狗撲倒，半邊臉被咬掉渾身是血，被緊急送醫，孩子媽媽到場後哭到崩潰，「我的天都塌了！」事後，狗主人卻回應稱，「我的狗沒咬過人，小孩拿東西打狗了。」

▲咬人的黑狗。（圖／大河報）

據《大河報》報導，碩碩奶奶回憶說，她帶著孫子進鄰居家院子時，並沒有看到狗，「狗是突然衝出來的，一下子撲到孩子臉上，把孩子拖出去半米遠。」幾個人合力將孩子抱回來時，碩碩已經渾身是血。

碩碩傷勢嚴重，再精湛的醫術也無法讓他擁有原本的臉蛋，奶奶也因此承受巨大壓力。孩子母親趕到醫院時當場崩潰大哭，「我從來沒讓你看過孩子，就那天讓你看了一會，就發生了這事，我的天都塌了。」

▼ 碩碩母親崩潰大哭。

養狗的這家原本和碩碩家是鄰居，可發生了這樣的事故，多年的鄰里感情也顯得有些蒼白。碩碩母親表示，孩子被咬傷後，第一次送到醫院時，狗主人墊付了1.5萬元（人民幣，下同，約新台幣6.5萬元）的醫藥費，但之後並沒有再表態。

面對碩碩母親「為什麼不綁繩子」的質疑，狗主人解釋稱，「我的狗沒咬過人，小孩拿東西打狗了。」但孩子家屬反駁稱說，「1歲零1個月的孩子，走都不會走，怎麼打狗？更何況奶奶還在拽著。」狗主人最後表示會盡最大的努力承擔責任，籌錢給孩子看病。

報導稱，碩碩的父母原本在老家打工，做一些印刷製品的二次加工，碩碩出了事後，全家人一門心思的帶著孩子求醫，接下來，碩碩還需要接受多次的手術，將肚子上的皮膚移植到臉上，初步估計至少還需要30萬元的費用。碩碩母親感慨，砸鍋賣鐵也要給他治病，孩子的人生不能就這麼毀了。

▼碩碩之後還要接受多次手術。

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