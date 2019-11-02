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華航準備起飛「外籍男起落架竄出」！後方飛機嚇壞　桃機證實：無出、入境紀錄

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記者沈繼昌、林昱萱／台北─桃園報導

桃園機場華航班機2日下午準備飛往帛琉時，在跑到準備起飛時，突然發現一個人影在起落架旁突然竄出，目前航警已緊急將人帶回。對此，桃園機場公司副總但昭璧表示，該名闖入者沒有任何出、入境紀錄，身上也沒有任何證件。

▲▼外籍男子突然出現在跑道上，塔台緊急通報飛機停飛。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲外籍男子突然出現在跑道上，塔台緊急通報飛機停飛。（圖／記者邱中岳翻攝）

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但昭璧表示，「航務處於2日下午2點接到塔台通知，說華航的飛機在跑道頭預計要起飛時，後面的飛機通報，華航飛機的起落架後面有人，而當時華航飛機立刻停止起飛，且勤務處立刻會同航警局人員，於3分鐘內到達現場、10分鐘內將人押回，不過至於闖入者的動機、動線都仍在偵訊中。」

▲▼ 但昭璧表示，闖入者沒有出、入境紀錄 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲但昭璧表示，闖入者沒有出、入境紀錄 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

但昭璧提到，「據了解，闖入者是外籍人士，至於是哪個國籍還不明確，因為身上沒有任何證件，沒有任何入、出境紀錄，因此身分究竟如何，還無法確定，目前就是配合航警局，希望盡快把這件事查清楚。」

此外，但昭璧也表示，「闖入者並非瘖啞人士，他的語言不是講英文，並非旅客，不確定是否是要偷渡，不過正常人都了解，如果是在起落架上要飛到高空，這是非常危險的，我相信這個人自己心裡也有數，而這也是第一次發生這樣的事。」

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