Google Chrome爆發「零日漏洞」　專家：快去更新官方最新版本

▲Google官方部落格表示，針對二大零日漏洞（zero-day），已釋出修補更新版本。（圖／翻攝自Google官方部落格）

記者林淑慧／台北報導

使用Google Chrome瀏覽器的用戶們看過來！Google官方表示，針對二大零日漏洞（zero-day），已於官方部落格釋出修補更新版本「78.0.3904.87」，呼籲所有用戶儘快手動更新，以防範駭客發動攻擊。

專家表示，零日漏洞指的是還沒有修補程式的安全漏洞，而解決的唯一辦法，就是由原軟體發行公司提供修補程式，Google 於自家部落格發文表示，這次針對電腦桌機版的 Windows、Mac與Linux 三大作業系統平台，發佈Chrome 瀏覽器的最新更新版本「78.0.3904.87」。

依據Google官方資訊，這二個零日漏洞分別為「CVE-2019-13720」和「CVE-2019-13721」，分別會影響Chrome瀏覽器的音頻組件與PDFium 動態庫，是具高度危險性的零日漏洞。

「零日漏洞在駭客之間擁有極高價值，幸好 Chrome 已經緊急釋出更新，只要趕緊更新瀏覽器即可修補這個漏洞。」專家表示，呼籲所有 Chrome 瀏覽器的用戶們，儘快手動更新到已修補漏洞的最新穩定版本。

目前最新版的 Chrome 版本為「78.0.3904.87」，專家提醒Chrome用戶到選單的「Chrome」>「關於 Google Chrome」查看，更新Chrome後，按下「重新啟動」按鈕，需再重新啟動Chrome瀏覽器，並確認是否已成功升級到最新「78.0.3904.87」版本。

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