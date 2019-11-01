Android用戶必看！Google教你確保手機安全

▲為了保護每一位Android手機用戶的安全，Google提出了多項方法，告訴確保裝置安全並掌控自己的資料。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

維護資料的安全與隱私是Android的首要任務，為此Google開發出許多功能，協助使用者確保裝置安全並掌控自己的資料。為了響應網路安全宣傳月(Cybersecurity Awareness Month)的到來，Google也將教你幾招，確保手機資料安全。

防範網路詐騙：

網路詐騙是不肖份子透過一些障眼手段，誘使使用者提供私人資訊的行為。網路詐騙的形式相當多變，可能是偽裝成某公司或同事寄出的電子郵件、廣告電話甚至是簡訊。

Google指出，這些不肖份子的目的是竊取信用卡號碼、身分證字號或帳戶登入資訊(通常用於獲利或盜用身分)，但其他資料可能也會成為他們下手的目標。

值得慶幸的是，使用者可以利用 Android 裝置內建的三項重要功能，以免落入網路詐騙陷阱：

● 來電顯示與騷擾/廣告電話阻擋功能：這些功能可提示使用者接到的來電是否來自可疑的騷擾/廣告電話來電者。

● 安全瀏覽：這項Chrome功能可提醒使用者目前瀏覽的網站是否已被官方判定為不安全的網站，並且可快速協助使用者回到安全瀏覽狀態。

● 將手機作為安全金鑰使用：遠端攻擊者可能會利用裝置上其他形式的雙重驗證功能(例如透過簡訊接收一次性驗證碼和推播通知)從事詐騙行為，但使用者只要使用Android內建的安全金鑰，就能享有最安全的Google帳戶保護措施。

隱私權設定：

應用程式可以存取行動裝置上的許多資訊，例如聯絡人資料、網頁記錄、位置資訊、相片等等，藉此為使用者提供更加實用的服務(例如協助使用者透過 Google地圖前往目的地)，但使用者仍然可能想管理哪些人能看到哪些資訊。

使用者可以透過以下多種方式，選擇如何與應用程式和服務分享資料：

● 管理應用程式權限：應用程式必須先要求使用者授予相關權限，才能存取照片或聯繫人等特定類型的資料。裝置使用Android 10的使用者，可透過「設定」、「隱私」來授予或撤銷權限。裝置版本在Android 9或以下的使用者，可以透過「設定」、「應用程式和通知」、「進階」、「應用程式權限」。

● 位置存取權：除了設定應用程式「隨時都能存取位置資訊」或「禁止存取位置資訊」，使用者也可以設定讓應用程式只能在使用應用程式時存取位置資訊。

● Google地圖中的無痕模式：當開啟Google地圖中的無痕模式時，系統就不會將使用者在裝置上的Google地圖活動(例如搜尋的地點)儲存到Google帳戶，也不會使用這些活動為使用者提供個人化的Google地圖服務。

確保裝置不受有害應用程式的侵害：

不肖份子也會利用可能有害的應用程式來竊取資訊，而Google提供的Google Play安全防護能夠自動掃描使用者安裝的應用程式是否安全無虞，以確保裝置不受有害應用程式的侵害。如果使用者安裝了可能有害的應用程式，Google Play安全防護會立即發出警示，並指示使用者如何將這類應用程式從裝置中移除。

如要存取Google Play安全防護，只要前往設定頁面的安全性部分即可。如果想手動執行掃描，可以在安全性部分中啟動掃描程序。想在Android裝置上確保個人資訊的安全與隱私嗎?別擔心，只要使用Google提供的自動化基礎防護措施和個人化控制項，就能維護個人資訊的安全與隱私。