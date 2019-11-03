擺脫IE的影子　微軟新版Edge瀏覽器Logo長的超像「洗衣球」

▲ 微軟新版Edge瀏覽器Logo。（圖／擷取自CNET）

記者余弦妙／台北報導

隨著Chromium版本推出 Beta 穩定版，微軟在今年的復活節彩蛋中，透露全新 Edge 的 Logo，改成漸層的海浪符號，依稀保存著英文 e 的形狀，但與 IE、Edge 原先的設計有截然不同的風格。與去年 12 月替 Office 換上的新圖標風格較為接近，曲線更符合現代化的設計。

根據外媒報導指出，微軟今年先是砍掉 Edge 開發引擎，轉而投奔 Google 旗下的開源 Chromium 架構，推出全新版本 Edge，得以兼容 Chrome 所有外掛套件。微軟會進一步替Edge 換上新Logo，就是希望用戶忘了IE。

不過，Edge新Logo出來後，不少網友開始惡搞，有人貼出「洗衣球」的圖片，笑說實在有點像。

微軟在2015年發表 Windows 10 時，就Edge取代傳統IE作為預設網頁瀏覽器，即便基礎架構核心有所升級，Edge實際效能絲毫不輸其他瀏覽器，甚至更省電，但與IE相似的 Logo 讓人容易誤會，兩者的圖示都是藍色的英文字母「e」。

目前新版 Edge 僅提供穩定 Beta 版，正式版尚未上線，已經可以於 iOS、Android、macOS、Windows 等多平台下載使用。

▲ 微軟新版Edge瀏覽器Logo。（圖／擷取自推特）

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