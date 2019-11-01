影／李興文兒擁美國高學歷！李堉睿涉2罪拒警偵訊　「律師不到我就不講」

▲李堉睿被警帶回偵訊，堅持要等律師到場，否則絕不開口。（圖／記者陳豐德攝、翻攝自YouTube／馬克斯WillDoIt）

記者羅志華、陳韻如／新北報導

資深藝人李興文的長子李堉睿28日深夜大鬧IKEA，還將誇張行徑製作成影片放在自己的YouTube頻道上，事後遭到賣場經理提告妨害風化、無故侵入他人建築物。1日中午警方將他帶回偵訊，但他僅向警方表示，只是想要「挑戰自己」，其餘不願多說，堅持等到律師到場才願開口，甚至表明「不到不講」。此外，他也不願面對媒體，還堅持要回自己的頻道發片說明。

【15：23更新】

李堉睿1日中午12點左右進入警局偵訊，但他始終不開口，堅持要等律師才願說明。然而，等了3個小時，律師始終沒有到場，他只好放棄堅持，配合警方製作筆錄。此外，他在警局外面對大批媒體，他戴著墨鏡、口罩全程不發一語，快步朝著捷運站方向走去。

李堉睿擁有美國聖荷西大學經濟系的高學歷，經營著Instagram、粉絲專頁和YouTube頻道，過去也曾因大麻事件惹議，然而事隔不到一年，他又在28日晚間7點潛入新莊IKEA，想要來個在IKEA過夜的挑戰，並在裡頭裸體大逛賣場，還在展示電腦桌前假裝DIY，行徑相當誇張。

事後他將影片放上YouTube，立刻引起網友一片撻伐，紛紛怒罵，「這種行為只會害到保全跟裡面的員工丟了工作而已」、「無聊當有趣？不要降低台灣人的水準好嗎」。

影片曝光後，IKEA也展開反擊報案，並怒告李堉睿妨害風化、無故侵入他人建築物。1日中午警方將他帶回偵訊，而雖然他面對警方態度良好，但他卻堅持等到律師到場才願意開口，還表明「不到不講」，另外，他也堅守YouTuber的職責，堅持要回到YouTube發片說明，不願親自面對媒體，行徑讓人相當無語。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

【更多新聞】

李興文氣瘋了...長子李堉睿大鬧IKEA 到案辯：模仿外國影片，「挑戰自我」！

李興文子李堉睿光屁坐展示椅DIY IKEA怒告妨害風化、侵入建築物2罪

潛IKEA裸身大鬧！李興文兒李堉睿「無臉見人」 2警押他進警局偵訊

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

