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以色列攔8枚「來自加薩的空襲火箭」　怒擊落7枚…殘骸散田地

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▲以色列擊落加薩火箭。（圖／翻攝自推特）

▲以色列擊落加薩火箭。（圖／翻攝自推特）

記者陳亭伃／綜合報導

以色列與加薩之間的恩怨，自5月開始就相當緊繃。當時歐盟一度呼籲加薩停止發射火箭攻擊以色列，1日以色列國防軍就表示，再度擊落7枚來自加薩的火箭彈，畫面曝光火光四射相當駭人，其散落的碎片也直接墜於附近田地上。

根據俄羅斯《衛星通訊社》報導，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）表示，以和國防參謀長保持聯繫，加薩對以色列斯德洛特城發動攻擊，其中至少有10枚火箭，而系統則是攔截到8枚，7枚被擊落，直接散落在郊外的田地上。

以色列國防軍公布了擊落瞬間的影片，火光四射相當駭人，其實早在上月31日以軍也同樣擊落一架來路不明的無人機，飛越加薩地帶。以色列空軍負責人諾金（Amikam Norkin）表示，目前已經進入高度戒備狀態，此外伊朗也可能帶來極大的問題。
 

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以色列加薩火箭空襲

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