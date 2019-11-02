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超強奶爸遛小孩秘訣不藏私公開 出動這款超滿足！

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超強奶爸遛小孩秘訣不藏私公開 出動這款超滿足！(圖／郭彥均提供）

▲每次到郊外野餐，爸媽總困擾要準備什麼點心？其實，選對美味營養的土司，不僅方便，也適合當小朋友的手指食物。（圖／郭彥均提供，下同）

生活中心／綜合報導

要感受秋冬的靜謐感，周末假日最棒的活動就是到戶外郊遊野餐，爸爸媽媽不要苦惱該到哪裡玩，在青青草地裡可以讓孩子盡情翻滾，欣賞周邊山山水水的美景！時尚奶爸「彥均」陽光樂觀的形象深植人心，婚後常常在社群平台曬妻、曬小孩，幸福美滿的家庭氣氛擄獲不少粉絲，私下他也熱愛帶家人到郊外野餐，陪伴小朋友丟球、騎腳踏車等熱血活動，把煩惱通通拋諸腦後，享受大自然奢侈的生活時光，但是除了陪伴玩耍，該如何準備營養美味的點心呢？快讓彥均來告訴大家。

超強奶爸遛小孩秘訣不藏私公開 出動這款超滿足！(圖／郭彥均提供）

▲彥均一家人表示，瑞穗鮮乳土司口感柔軟、好入口，單吃就很美味。

氣溫逐漸下降！每逢外出郊遊野餐，隨意跑一跑就感覺消耗許多熱量，這時爸爸媽媽準備的食材就必須考量營養美味又便利，讓大家能夠方便食用，提著野餐籃裡面裝著三明治、土司，可任意切割與搭配不同口味的配料，因變化多、創意廣，更能夠創造不一樣的飲食體驗！  

請繼續往下閱讀...

彥均表示，瑞穗鮮乳土司口感柔軟、好入口，不需要搭配抹醬單吃就很好吃，小朋友肚子餓了拿來充飢、當點心都是不錯的選擇，「吃起來每一口都有著鮮乳的香，如果煎顆蛋也能當早餐，快速又營養。」因此，每次郊遊、野餐家中寶貝都會要求爸媽帶土司，瑞穗鮮乳土司不僅好攜帶、也方便購買，本身的鮮乳香就讓小朋友愛不釋手，再加上草莓、花生或巧克力醬更是立刻讓小朋友秒殺。

超強奶爸遛小孩秘訣不藏私公開 出動這款超滿足！(圖／郭彥均提供）

▲瑞穗鮮乳土司的高優質也成為法國授權「2019台北國際白色野餐」的指定使用土司品牌。

超強奶爸遛小孩秘訣不藏私公開 出動這款超滿足！(圖／郭彥均提供）

▲添加榮獲2019Monde Selection世界質選大賞金獎的瑞穗鮮乳，因此，瑞穗鮮乳土司口感柔軟香甜。

大家吃到瑞穗鮮乳土司，第一個反應都是：「哇！好軟！」「好香喔！」因添加榮獲2019Monde Selection世界質選大賞金獎的瑞穗鮮乳，豐富土司的高優質營養，營造口口柔軟、片片香濃的咬勁，無可取代的高優質也成為法國授權「2019台北國際白色野餐」的指定使用土司品牌。

悠閒的周末時光就是要帶著滿滿的食物去野餐！想創造親子互動的甜蜜時光，爸爸媽媽不如趁假日準備瑞穗鮮乳土司，帶孩子走出戶外，接觸草地與大自然，留下美好難忘的同樂時光。

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