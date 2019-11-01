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立法院三讀《海洋基本法》　定6月8日為「國家海洋日」

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▲▼海邊,看海,海,海岸線,海浪。（示意圖／記者董美琪攝）

▲立法院三讀通過《海洋基本法》。（示意圖／記者董美琪攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院會1日三讀通過《海洋基本法》，明定6月8日為國家海洋日，政府並應於海基法施行後一年內發布國家海洋政策白皮書，對海洋事務提出政策方向，訂定海洋污染防治對策，由源頭減污。

海委會自107年4月28日於高雄市成立，適值行政院院會在今年4月25日通過「海洋基本法」草案，實質回應國人對海委會之期待，並有效彰顯我政府永續海洋，接軌國際之決心。

條文提到，為打造生態、安全、繁榮之優質海洋國家，維護國家海洋權益，提升國民海洋科學知識，深化多元海洋文化，創造健康海洋環境與促進資源永續，健全海洋產業發展，推動區域及國際海洋事務合作，特制定海洋基本法。

三讀條文明定，為促使政府及社會各界深植海洋意識，特訂定每年6月8日為國家海洋日。 政府應於海基法施行後一年內發布國家海洋政策白皮書，並依其績效及國內外情勢發展定期檢討修正之。

三讀條文規定，政府應統籌整合各目的事業主管機關涉海之權責，共同 推展海洋事務。 此外，政府也應統籌整合各目的事業主管機關涉海權責，共同推展海洋事務，並應制定海洋空間規劃法規，及協調海域使用及競合；在和平、互惠、確保國家海洋權益基礎上，積極參與海洋事務有關的區域及國際合作。

條文內容提到，為維護、促進我國海洋權益、國家安全、海域治安、海事安全，並因應重大緊急情勢，政府應以全球視野與國際戰略思維，提升海洋事務執行能量，強化海洋實力，以符合國家生存、安全及發展所需。

條文也明定，政府應寬列海洋事務預算，得設立海洋發展基金。此外，政府也應將海洋重要知識內涵，納入國民基本教育與公務人員培訓課程。各級政府應在海洋基本法施行後2年內檢討法規，若有不符海洋基本法規定者，應修正或廢止。

▼立法院會三讀通過海洋基本法。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院院會 三讀通過台灣首部海洋基本法，落實海洋國家目標 敲槌。（圖／記者屠惠剛攝）

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