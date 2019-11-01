【瑪法達談星】10.30～11.05土象星座　金牛裡子面子都受用的豐收期

圖文／鏡週刊



金牛座、處女座、魔羯座，本週（10.30～11.05）土象星座運勢。

♉金牛座（4月20日至5月20日）

衣錦榮歸，後勢看俏。守護星與幸運星合相、且財富宮湧現超大吉兆的這段日子，職場官場學業得意、物欲需求名利回饋優厚，是一段裡子面子都很受用的豐收期，好運為期月餘。延續先前的「潛艇作戰」氛圍，實力遠較外表顯現強大，儘管並非最被看好的熱門贏家，卻經常能以存在感不強的掩護色欺敵，並在最後一哩路逆轉情勢、大獲全勝。暗盤交易、派系廝殺、轉型變動或組織整併等負面消息，反而提供因禍得福的有利轉機，得失難料。財星高照，禮物上門荷包飽滿。愛情是一種力抗重力的墜落。

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♍處女座（8月23日至9月22日）

得天獨厚，安守現狀。守護星喜迎吉星金星一年一度幸運加持的這段期間，不僅缺點變優點，平凡際遇更是化腐朽為神奇。原本頗為詬病的缺失或弱項，時勢使然，搖身一變竟成優點。安於現狀、不動如山，化為穩定力、安全感，動盪中分外令人豔羨。事業經營保守但穩健。月底守護星退行挑戰驟增。財力穩漲。愛情是一道幸福回歸線。

♑魔羯座（12月22日至1月19日）

整軍經武，厲兵秣馬。準備與充電意味濃厚的這段期間，準備是為了提升最佳版本的自己。在主客觀諸多條件都尚未成熟前，正是汲取各方經驗、快速壯大能量、縮短學習曲線，以強化下回合賽事優勝出線的黃金期。「趨吉避凶指數」轉強。事業體質改善，去蕪存菁、整頓換血，總結完成優先於另啟新案。小有財耗。愛情是種幸福催眠。



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