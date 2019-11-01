浙江校園採用頭環「實時監控」小學生注意力　網怒轟：會有精神恐懼！

▲「監控頭環」測專注度惹議 。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

浙江金華的一所小學近日引入一款名為「FCOUS ONE」的腦機接口頭環，要求每位學生戴上，以評估上課期間的注意力，並給每人的集中注意力情況打分數，分數會實時傳輸到老師的電腦上，也會像考試成績排名一樣，發到家長群組裡。這款「監控頭環」引起大批網友質疑，當地教育局昨（10月31日）表示，已決定暫時停用相關設備。

▲有學生坦言，戴了這個頭環壓力變大 。（圖／翻攝自緊急呼叫視頻）

綜合陸媒報導，這款腦機接口頭環形似孫悟空「金頭箍」，是一家名為BrainCo的公司推出的教育產品，其聲稱來自麻省理工學院（MIT）與哈佛大學等研究機構，可以檢測腦電波，評判學生上課、寫作業是否集中了注意力，並給學生的集中注意力情況打分。這款產品在進入大陸後，單價3500元，並採取代理模式，目前北京、上海、杭州、深圳均已發展了城市代理商。

▲收集到的數據會實時傳輸到老師的電腦上。（圖／翻攝自緊急呼叫視頻）

此事引起大批家長憂慮，認為採集到的數據去向不明，同時也有不少人提出質疑，認為這款科技產品是為了監控學生。有網友說，「這樣不就讓孩子從小到大都活在監視的壓力中嗎」、「就算再認真的孩子上課也會有開小差的時候。別整天像一個緊箍咒套在頭上。給孩子心裡造成一定的壓力和精神恐懼」、「這和籠子裡養的雞有啥區別」。

大陸官媒《人民日報》也點評批評，「當一個生動活潑的孩子，被『黑科技』定性為不夠專注，他有權辯駁嗎？與其用科技『緊箍』監測專注力，不如用更好的課堂提升吸引力。」

面對輿論撻伐，公司BrainCo在微博發佈聲明，稱頭環是一款用神經回饋訓練的原理，訓練學生提升專注力的儀器，並非用來監控學生的產品，「我們認為，幫助學生的產品才有市場，而監控學生的產品不會有市場。」

當地教育局昨回應稱，學生是無償、自願使用「頭環」，未產生任何不良反應，家長也對此表示認可。目前，為平息「質疑」，當地已決定暫時停用相關設備。

▼當地已決定暫停使用這款腦機接口頭環。（圖／翻攝自北京時間）

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