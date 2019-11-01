榮登私校第一　長中英文小小解說員勇奪亞軍

▲台南市長榮中學參加台南市108學年度小小解說員競賽，初試啼聲即一鳴驚人實屬不易。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



台南市長榮中學參加台南市108學年度小小解說員競賽，在林佑安老師的指導帶領下，陳萱鎂、盧尚恩、吳一弘「安平樹屋 An-ping Tree House」獲第2名，黃妤安、葉瀚樂「國定古蹟台南地方法院」獲第3名，值得一提，除了黃妤安為國二生外，其餘參賽者都是國一新生，初試啼聲即一鳴驚人實屬不易。

參賽同學利用課餘時間，製作道具、查找資料及練習發音表情，積極投入的神情令人印象深刻；家長表示，感謝校方大力支持及用心指導，多元的支援與鼓勵，是孩子的榜樣，而孩子能克服練習時的情緒，過五關斬六將，堅持到最後一刻，為之不易，能有超乎水準的演出，是各方努力的成果，再次感謝國中部主任呂宗霖、鄭茜文老師及林佑安老師。

黃妤安同學表示，一開始與學弟並不熟悉，感謝老師從中協助，使其能培養默契並記住台詞，而學姊願意利用午休陪伴練習，也讓妤安非常感動，這是以往沒有的體驗，能獲得第3名是意料外的事，也提高了自己的自信，希望在未來能繼續為校爭光。

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校方表示，師長們無條件付出，是學校最珍貴的資產，也是長榮中學的價值及教育理念，感謝國中部師長的付出，也感謝家長們與校方配合，恭喜得獎同學！