女孩懷孕3個月！「養7年的愛犬」被婆婆偷偷丟棄…氣炸馬上「墮胎離婚」

▲婆婆把兒媳養了7年的狗扔了，兒媳立刻打掉孩子。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

一篇名為《朋友的婆婆把她養了7年的狗扔了，朋友就把3個月的孩子打掉了》的帖子日前在大陸微博熱傳，引起了不小的爭議。帖子中，因為婆婆不讓懷孕的媳婦養狗，女生就把養了7年的愛犬送到了娘家，但狗還是被對方偷偷給扔了，一怒之下約醫生打掉了3個月的孩子。

目前，最新的貼文指出，婆婆又哭又鬧已經住院了，老公下跪求原諒，可女生還是堅持要離婚，已經在走離婚程式了。

對此，有的網友狂讚，女生反擊實在太解氣，「正確的選擇，這個婆婆的性格決定了以後絕不可能好好相處，而且還擅自做決定，把兒媳當成自己的附屬品，女孩離婚是及時止損，狗被扔只是導火索」、「愛犬陪伴了她7年，和親人一樣，女生都把狗送到娘家，已經妥協了，婆婆不依不饒追到親家的家裡扔了狗，女生也許是不想孩子生下來在這樣的家庭長大，也是不想要這段婚姻了吧」、「我覺得這是婆婆對媳婦的不尊重，婆婆說狗影響孕婦健康，那麼媳婦把狗送走了，婆婆還追娘家去把狗丟了，那麼離婚是妥妥的，要離婚當然要先打掉孩子，要不然孩子生下來多可憐」。

但也有網友認為兩人都有錯，婆婆不拿狗當回事，兒媳不拿孩子、婚姻當回事，「我覺得好搞笑，主要是讓我覺得她認為孩子是給她婆婆生的嗎？那也就是懷孕應該也是婆婆逼她懷她才懷的嗎？什麼人生！孩子明明是自己的，搞得就像對抗籌碼一樣，她和她婆婆根本就是旗鼓相當的無情人啊」、「婆婆和媳婦都是狠人」。

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