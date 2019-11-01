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美女新加坡出差「墾丁小廟入夢」黑胖民代哭　返台一查驚見神蹟…允捐200萬

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▲▼墾丁海濱小廟千里入夢 美女登門捐200萬。（圖／翻攝Facebook）

▲妙齡美女夢見墾丁海濱崩坍小廟，直接登門捐200萬。（圖／翻攝Facebook）

記者葉國吏／綜合報導

一位在新加坡出差的黃姓女子，因為睡夢中看到一間小廟以及民代，希望她捐款建廟。返台後她上網到處搜尋，意外發現在2018年坍塌掏空的屏東恆春萬里桐港邊的萬應公廟，於是在30日到現場確認後發現就跟夢見的一模一樣，當場允諾捐款200萬元。

從前議員張榮志臉書上分享一段直播中可以看到，一位年約30多歲的女子，穿著牛仔短裙到萬里桐萬應公廟上香拜拜，直播中網友問她是否跟夢中見到的一樣，黃女則說「一樣，黑黑胖胖的」。

請繼續往下閱讀...

▲▼墾丁海濱小廟千里入夢 美女登門捐200萬。（圖／翻攝Facebook）

▲黃女自稱在某企業擔任經理，出差時夢見萬里桐萬應公廟。（圖／翻攝Facebook）

根據《自由時報》報導，在某企業擔任經理的黃女，上月從台北到新加坡出差，回程候機時夢見了一個地基被掏空的海邊小廟，旁邊有位「黑黑胖胖」的民代在哭，說能不能幫忙蓋廟，她在夢中就答應了，但醒來後一頭霧水。

黃女返台後隨時上網搜尋，發現去年恆春萬里桐萬應公廟地基掏空的新聞，而夢中看到的黑胖民代就是前縣議員張榮志，便立刻打電話到服務處詢問，確認了真是夢境中的場景及人物。雙方相約在30日到現場查看，黃女發現就是她夢中看到的，當場允諾捐出200萬積蓄建廟，也讓地方流傳這段神話。

出差新加坡的黃小姐夢見萬應公，現在專程來看是否是夢境中的坍方的小廟……

洪達耀發佈於 2019年10月30日 星期三
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