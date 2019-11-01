別撲空！士林市場「休市1個月」美食街全面整修大洗牌　12/1恢復營業

▲士林市場「休市1個月」，美食街全面整修大洗牌。（圖／台北市政府）



記者許力方／台北報導

台北市國際知名士林觀光夜市，多次獲選台灣代表夜市，2011年改建進駐新市場，100多家攤販主打傳統小吃、美食，吸引許多觀光客前來朝聖，不過11月1日起，士林市場地下1樓美食區將暫停營業1個月，市場處表示，士林市場將進行公共管線及營業設備全面整修，12月起將以嶄新面貌呈現。

台北市政府市場處表示，為了提供民眾更安全、舒適用餐環境，自11月1日起，士林市場暫停營業1個月，由市場處進行公共管線及營業設備全面整修，12月時，士林市場將以嶄新面貌呈現，並將擇期舉辦開幕活動。這次是士林市場第二次全面整修，大約花費130萬元。

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士林市場攤販為全天候的市場，地下一樓為美食區，一樓是生鮮雜貨為主，地下二、三樓為停車場。這次地下一樓整修期間，其餘市場包括一樓日市、夜市仍照常營業，停車場也會開放。

士林市場有500多家攤販，以美食聞名，其中地下一樓美食區就有100多家，士林市場自治會表示，自8年前將傳統市場搬遷到地下室，除了油煙問題特別嚴重，擠滿人潮時空氣流通也是問題，因此十分仰賴空調及油煙管。

自治會指出，打從進駐時，市場便與攤商合議，每隔4年就會停業1個月，全面整修，包括看板、油煙管、廚房設備等大掃除，同時各攤販櫃位也會一起抽籤換位。

▼別撲空！士林市場休市、12/1才會恢復營業。（圖／資料照）



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