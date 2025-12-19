雙全雙品牌代理年募資破6500萬　2026拋重磅獨家代理PHILIPS空調

記者蘇晟彥／台北報導

雙全國際（Double Life）在近幾年以代理飛利浦（PHILIPS）行動電源受到關注，接著獨家代理的生活家電品牌DIKE（戴克）展開雙線經營，成功在3C、家電市場取得成績，2025年推出超過16檔集資商品、募資金額超過6,500萬元。對此，雙全國際也拋出重磅，將在2026年開始進軍空調市場，將會獨家代理PHILIPS系列空調，繼續深耕家電類市場。

▼雙全國際將在2026獨家代理PHILIPS空調系列。（圖／記者蘇晟彥攝）

雙全國際分享，目標公司主要以兩個代理品牌「PHILIPS 」、「DIKE」為最大宗，在2023年開始飛利浦行動電源系列的兩大產品—黑金剛、FunCube就獲得消費者青睞，在行動電源市場幾乎稱霸市場，甚至受惠於行動電源帶來的助力，加上今年行動電源自燃、公安意外頻傳，公司也負起社會責任，不僅提供「行動電源安全使用５階段」知識，更提供換新優惠服務，上路短短幾個月就有超過5,000名消費者響應。

了解到消費者喜好後，雙全國際透過募資方式提供消費者預購，2025年就有超過16檔，包含DIKE「冰風Pro」第二代移動式水冷氣、DIKE全能無線風扇及PHILIPS 全方位行動電源站等產品，募資成績在2025年就創下6,500萬成績。

延續募資好成績的氣勢，在下半年DIKE以生活解決方案作為出發，針對小宅、濕冷、租屋族等推出了一系列「小家電產品」，其中主打萬元以下、免鑽孔免安裝的「DIKE浴室乾燥暖風循環機 」獲得好評，距離結束募資倒數五天，金額已經要突破1,000萬，此外包含洗地機、除濕機及免安裝洗碗機等等，都針對小家庭設計，免去家電動輒就要兩三萬的困擾，同時不斷更新消費者需求，逐步延伸到更多的生活情境，做出適合台灣居住環境、生活環境的產品，因此成功邁出新市場領域。

▼DIKE下半年重頭戲「DIKE浴室乾燥暖風循環機」募資將破千萬，是不少消費者關注的明星產品。



雙全國際也拋出一個重磅「將在2026年Q2將會獨家代理PHILIPS空調系列」，品牌公關指出，其實近期整個品牌都在朝著生活家電鋪路，包含電風扇、循環扇、居家清淨機等等，其實早就有脈絡可循，希望能繼續透過雙品牌（DIKE、PHILIPS）代理的影響力，繼續深耕家電類市場。

此外，DIKE以「專為台灣居家生活打造」為核心，近期也將推出一系列新品，品牌公關經理黃子倫表示，「DIKE產品只給使用者需要的，用可負擔的價格，享受旗艦等級產品」，以更直覺、更彈性的方式提出解決方案，滿足小家庭與租屋族的核心需求。

DIKE戴克新品一覽

・ DIKE 6L除濕機

・ DIKE 12L除濕機

・DIKE智慧靜音電子式除濕機

・DIKE浴室乾燥暖風循環機

・DIKE居浴多用恆溫電暖器

・DIKE廣角恆溫智慧電暖器

・DIKE 3.5L淨味儲存智能廚餘機

・DIKE全自動臭氧烘乾洗碗機

・DIKE黑晶溫控電陶爐

▼ DIKE 除濕機系列。

