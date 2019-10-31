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印度設2直轄區「劃入中國領土」　陸外交部：非法無效！

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▲▼喀什米爾衝突。（圖／路透）

▲喀什米爾因主權問題曾多次爆發衝突。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

針對印度政府31日正式實施《查謨—喀什米爾重組法》，將部分中國領土劃入印行政管轄範圍，大陸外交部發言人耿爽表示，「堅決反對」，印方這一做法是非法、無效的，不會改變有關地區在中國實際控制下的事實，不會產生任何效力，敦促印方切實尊重中方領土主權。

《環球時報》報導，大陸外交部31日舉行例行記者會，有記者問道，據報導，印度政府於10月31日正式實施《查謨—喀什米爾重組法》，成立「查謨—喀什米爾中央直轄區」和「拉達克中央直轄區」，分別在斯里納加爾和列城舉行兩區邦長就職儀式，中方對此有何評論？

耿爽回答，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，敦促印方恪守雙方達成的有關協定，以實際行動維護中印邊境地區的和平與安寧，為兩國妥善解決邊界問題創造有利條件。

▲大陸外交部發言人耿爽。（圖／翻攝自中華人民共和國外交部網站）

▲大陸外交部發言人耿爽。（圖／翻攝自中華人民共和國外交部網站）

他說，中方在喀什米爾問題上的立場是一貫和明確的，這一問題是歷史遺留下來的爭議，應當根據《聯合國憲章》、相關安理會決議以及雙邊協定，以和平方式妥善解決，有關方面應通過對話協商解決有關爭議，維護地區和平穩定。

查謨和喀什米爾（Jammu and Kashmir）是一個位於印度北部的擬設聯邦屬地，曾被印度憲法第370條賦予特殊地位，擁有自己的憲法、旗幟和行政自治權。

拉達克目前處於印度、巴基斯坦和中國的領土控制之中，2019年8月5日，印度國會通過《查謨和喀什米爾邦重組法》，宣布將查謨和喀什米爾分割為查謨喀什米爾中央直轄區，以及拉達克中央直轄區，預計同年10月31日成立，其中拉達克中央直轄區相對新的查謨和克什米爾直轄區沒有地方議會立法權。

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