台中討債18人大亂鬥！20歲男剛下車...竟被自己人撞成植物人

記者許權毅／台中報導

台中一名曾男跟賴男有1萬2000元糾紛，曾找來10多人跟賴男委託之L男一方8人相約在大雅夜市談判。結果曾男一方某位劉男，誤以為一名20歲楊男是對方人馬，開車往他衝撞，竟把人撞到昏迷重傷，現已經變成植物人，檢方近日依殺人未遂起訴。

事發在今年4月27日，警方獲報大雅夜市、神林南路附近有聚眾鬥毆，立即派遣快打警力15人趕往，到場時已無鬥毆情事，地上躺著6名傷者，其中20歲楊姓男子重度昏迷，其餘5人意識清楚，生命跡象穩定，無生命危險。

台中4月18人大亂鬥案偵結，一名楊男被撞成植物人，同夥依殺人未遂起訴。



檢方查出，曾男跟L男（債務人賴男委託之友人）相約總計18人談判，曾等人決定攜帶西瓜刀、棍棒、角棍等武器，要待對方抵達後，開車衝撞對方，部分人躲在草叢內伺機攻擊。

曾男一派的劉男看到一輛轎車駛來，誤認是對方人馬，結果開車一名楊男與廖男下車後，隨即遭駕車猛力撞擊，導致楊男受到腦部嚴重外傷、嚴重腦傷，至今仍為植物人狀態。

現場曾男一方拿出刀棍攻擊，7人被起訴。



劉男還不罷休，又對「真正的敵人」一名韋姓男子駕車衝撞，導致韋男被撞飛受傷，車輛則撞停於電線桿下。劉男等人又再持兇器對人砍殺攻擊，導致多人受傷。

檢方近日偵結，認為曾男、劉男等7人涉犯攜帶兇器聚眾強暴威脅鬥毆、殺人未遂，L男一派等人獲不起訴。