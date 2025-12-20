　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中討債18人大亂鬥！20歲男剛下車...竟被自己人撞成植物人

記者許權毅／台中報導

台中一名曾男跟賴男有1萬2000元糾紛，曾找來10多人跟賴男委託之L男一方8人相約在大雅夜市談判。結果曾男一方某位劉男，誤以為一名20歲楊男是對方人馬，開車往他衝撞，竟把人撞到昏迷重傷，現已經變成植物人，檢方近日依殺人未遂起訴。

事發在今年4月27日，警方獲報大雅夜市、神林南路附近有聚眾鬥毆，立即派遣快打警力15人趕往，到場時已無鬥毆情事，地上躺著6名傷者，其中20歲楊姓男子重度昏迷，其餘5人意識清楚，生命跡象穩定，無生命危險。

▲▼大雅雙方人馬為1萬2債務發生18人街頭大混鬥，驚見狼牙棒西瓜刀，其中1人重度昏迷。（圖／民眾提供，下同）

▲▼台中4月18人大亂鬥案偵結，一名楊男被撞成植物人，同夥依殺人未遂起訴。（圖／ETtoday資料照）

▲▼大雅雙方人馬為1萬2債務發生18人街頭大混鬥，驚見狼牙棒西瓜刀，其中1人重度昏迷。（圖／民眾提供，下同）

檢方查出，曾男跟L男（債務人賴男委託之友人）相約總計18人談判，曾等人決定攜帶西瓜刀、棍棒、角棍等武器，要待對方抵達後，開車衝撞對方，部分人躲在草叢內伺機攻擊。

曾男一派的劉男看到一輛轎車駛來，誤認是對方人馬，結果開車一名楊男與廖男下車後，隨即遭駕車猛力撞擊，導致楊男受到腦部嚴重外傷、嚴重腦傷，至今仍為植物人狀態。

▲▼大雅雙方人馬為1萬2債務發生18人街頭大混鬥，驚見狼牙棒西瓜刀，其中1人重度昏迷。（圖／民眾提供，下同）

▲▼現場曾男一方拿出刀棍攻擊，7人被起訴。（圖／ETtoday資料照）

▲▼大雅雙方人馬為1萬2債務發生18人街頭大混鬥，驚見狼牙棒西瓜刀，其中1人重度昏迷。（圖／民眾提供，下同）

劉男還不罷休，又對「真正的敵人」一名韋姓男子駕車衝撞，導致韋男被撞飛受傷，車輛則撞停於電線桿下。劉男等人又再持兇器對人砍殺攻擊，導致多人受傷。

檢方近日偵結，認為曾男、劉男等7人涉犯攜帶兇器聚眾強暴威脅鬥毆、殺人未遂，L男一派等人獲不起訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
515 2 2887 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／蔣萬安宣布：台北市全面升級戒備！
張文還有哥哥住高雄　5年沒聯絡
快訊／張文犯案完整時間序曝光！
遭恐攻死亡家屬悲問卓榮泰　「為什麼一個年輕人在大街上鑄下大錯
快訊／張文想學鄭捷！狂搜「北捷殺人案新聞」　列殺人計畫表格
中山隨機殺人片《玩命關頭》男星也轉發！　網驚：在美國早被「射
快訊／57歲男阻張文不幸罹難　蔣萬安：從寬認定至少獲500萬
快訊／張文奪3命墜樓亡！3地同步驗屍結果曝
快訊／北捷恐攻3民眾喪命！北檢將協助家屬申請犯罪補償金　最高
張文父母抵達二殯相驗！夫妻緊緊牽手　神情凝重不發一言

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

殺人魔張文狂丟煙霧彈隨機砍人　「SG仿真版」網路賣家急下架

國1溪洲段貨車飛出護欄「車頭爛毀」回堵11km　駕駛：太累了

北捷恐攻釀3人枉死！張文還有哥哥住高雄　警方證實：5年沒聯絡

快訊／疑想學鄭捷！張文狂搜「北捷殺人案新聞」　列殺人計畫表格

台中媽開車和2孩聊天！一分心休旅車秒撞側翻...母子3人受傷

台中討債18人大亂鬥！20歲男剛下車...竟被自己人撞成植物人

恐攻殺人魔奪3命墜樓亡！3地同步驗屍結果曝　他脖子中刀白T全染紅

張文父母抵達二殯相驗！夫妻緊緊牽手　神情凝重不發一言

北捷恐攻3民眾喪命！北檢將協助家屬申請犯罪補償金　最高180萬

快訊／貼文恐嚇高雄車站！陳其邁曝「5帳號涉案」：已掌握IP

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

中山站恐攻 傷者倒地

嫌犯跳樓後送醫

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

中山站恐攻事件

北捷台北車站M8出口驚傳有人丟煙霧彈　傳民眾倒地搶救中

煙霧彈襲擊北車 傷者畫面

殺人魔張文狂丟煙霧彈隨機砍人　「SG仿真版」網路賣家急下架

國1溪洲段貨車飛出護欄「車頭爛毀」回堵11km　駕駛：太累了

北捷恐攻釀3人枉死！張文還有哥哥住高雄　警方證實：5年沒聯絡

快訊／疑想學鄭捷！張文狂搜「北捷殺人案新聞」　列殺人計畫表格

台中媽開車和2孩聊天！一分心休旅車秒撞側翻...母子3人受傷

台中討債18人大亂鬥！20歲男剛下車...竟被自己人撞成植物人

恐攻殺人魔奪3命墜樓亡！3地同步驗屍結果曝　他脖子中刀白T全染紅

張文父母抵達二殯相驗！夫妻緊緊牽手　神情凝重不發一言

北捷恐攻3民眾喪命！北檢將協助家屬申請犯罪補償金　最高180萬

快訊／貼文恐嚇高雄車站！陳其邁曝「5帳號涉案」：已掌握IP

陸貪官被查扣479捆各類舊版人民幣　35年前「綠幽靈」拍賣20萬起跳

台北市全面升級戒備　蔣萬安：跨年晚會派特勤小組駐守

新北U18／「試看昧」氣氛佳！高雄市奪季軍平隊史　教頭盼再突破

台中大慶夜市500元預算這樣吃最內行！盤點6攤人氣排隊美食

張文隨機砍人！他點名2家店「第一時間反應」可學習：非常好的範例

卓榮泰拒副署財劃法、憲訴法遭判違憲　藍：三權聯手吞併立法權

殺人魔張文狂丟煙霧彈隨機砍人　「SG仿真版」網路賣家急下架

警政署公布張文犯案完整時間序　聲東擊西別處縱火、7警追捕下墜樓

張文暴行襲北車中山釀4死　蔣萬安：非大陸籍、有計劃攻擊

華爾街大多頭看「2026年十大科技預測」　輝達、甲骨文榜上有名

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

社會熱門新聞

張文中山站第一刀往他砍！騎士騎一段倒地亡

張文隨機砍殺　「遺落筆記本」成關鍵

誠品員工猜「張文原想跳樓逃亡」：想跳紙箱但已被清掉

騎士遭張文割喉亡！姊怒喊：他殺了我弟弟

北捷善導寺站外傳隨機攻擊　1男被壓制

兇嫌正面曝！同學憶高中孤僻卻熱心　畢業性情大變

騎士被張文砍殺「倒地瞬間」影片曝！　撐到轉角才倒地

煙霧彈投擲點撞上漫畫劇情！作者曝恐怖巧合

張文父母回家了！凌晨抵達桃園楊梅住所

誠品南西目擊者：服飾女店員「超級無敵帥」

張文殺3人　父母無奈：2年多沒聯繫了

無差別殺3路人　張文高中同學：很意外他變這樣

下班逛誠品遭張文奪命！37歲男相驗結果曝

恐攻男「張文」墜樓亡！吐血躺地畫面曝

更多熱門

相關新聞

地段前景加持！產品與品牌力突圍　亞昕織御買氣猛攻天天賀成交

地段前景加持！產品與品牌力突圍　亞昕織御買氣猛攻天天賀成交

觀察實登資料，只要地段到位、機能成熟，品牌建商推出的新案依舊能快速去化，成為市場上的少數強勢指標，專家指出，「買氣越緊縮、越能看出地段及建商實力」，區域內表現最佳的建案往往能全盤接收需求，近期登場的「亞昕織御」正反映出市場趨勢。

油罐車「沒人開」2分鐘衝400m！疑剎車皮老舊釀禍

油罐車「沒人開」2分鐘衝400m！疑剎車皮老舊釀禍

「超巨蛋」最新進度曝光　台中市府：拚2031年完工

「超巨蛋」最新進度曝光　台中市府：拚2031年完工

台中某醫院傳「2人做壞事」　警查出悲慘內幕

台中某醫院傳「2人做壞事」　警查出悲慘內幕

台中連2起年輕男騎士自撞1死1傷

台中連2起年輕男騎士自撞1死1傷

關鍵字：

台中討債亂鬥植物人打架

讀者迴響

熱門新聞

張文中山站第一刀往他砍！騎士騎一段倒地亡

張文隨機砍殺　「遺落筆記本」成關鍵

誠品員工猜「張文原想跳樓逃亡」：想跳紙箱但已被清掉

騎士遭張文割喉亡！姊怒喊：他殺了我弟弟

北捷善導寺站外傳隨機攻擊　1男被壓制

兇嫌正面曝！同學憶高中孤僻卻熱心　畢業性情大變

騎士被張文砍殺「倒地瞬間」影片曝！　撐到轉角才倒地

煙霧彈投擲點撞上漫畫劇情！作者曝恐怖巧合

張文父母回家了！凌晨抵達桃園楊梅住所

誠品南西目擊者：服飾女店員「超級無敵帥」

張文殺3人　父母無奈：2年多沒聯繫了

無差別殺3路人　張文高中同學：很意外他變這樣

下班逛誠品遭張文奪命！37歲男相驗結果曝

恐攻男「張文」墜樓亡！吐血躺地畫面曝

高雄車站遭恐嚇！不明人士：12/25接力北捷案

更多

最夯影音

更多
北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制
北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

中山站恐攻 傷者倒地

中山站恐攻 傷者倒地

嫌犯跳樓後送醫

嫌犯跳樓後送醫

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面