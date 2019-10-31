韓國瑜桃園傾聽之旅連跑15站　首站赴慈湖謁陵

記者蔡文鈴／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜拚選戰，從南部開始進行「傾聽之旅」，途中拋出不少政見受到許多媒體關注。這趟「傾聽之旅」已進行兩個多星期，31日、11月1日將來到桃園停留兩天，第一站來到「慈湖陵寢」，最後一站在桃園幸福路舉辦團結晚會。

韓國瑜桃園「傾聽之旅」，第一天早上10點在「慈湖陵寢」，向先總統蔣中正謁陵，11點拜會原住民後援會，下午1點到普濟堂參香，2點到5點進行一連串與地方里民見面會，聽取民意。

▲韓國瑜前往慈湖謁靈。（圖／記者羅婉庭攝）



桃園「傾聽之旅」第二天，韓國瑜一樣是早上10點開始，先赴甘泉寺參香，11點出席楊梅後援會成立大會，下午1點在中壢慈惠堂祈福，2點出席桃園市醫療長照界「挺韓KMT立委後援會」，3點前往三重宮祈福，4點出席「韓國瑜、呂玉玲龍潭聯合後援會成立大會」。

晚間6點30分開始，韓國瑜出席五福宮團結晚會，7點30分趕至幸福路水岸二街口，進行桃園傾聽之旅的最後一場造勢活動。

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