康橋新竹校區八年級生圓夢百岳　為自己而爬！





圖、文／康橋學校財團法人提供



自2002年起，康橋國際學校開始推動菁英活動，發展出築夢康橋系列課程，從六年級生登雪山領畢業證書、八年級生攀登合歡群峰吶喊蛻變宣言、九年級生泳渡日月潭到十年級生壯遊台灣，都期望帶給學生一個不受限於教室的學習模式，學習帶得走的能力。10月29日康橋新竹校區共87位八年級生出發挑戰登頂合歡群峰，在三千多公尺的百岳上吶喊出蛻變宣言，期待經過這段為自己而爬的旅程後，擁有一個煥然一新的自己。

康橋國際學校新竹校區自2016年9月開辦以來，即加入築夢康橋系列課程於校本課程中，歷經三年以來參加的人數越來越多，更於今年五月六年級學生的圓夢雪山活動創下100%的登頂率。





四天三夜的圓夢活動，學生陸續登頂石門山、合歡主峰、東峰、北峰及西峰等五座百岳。合歡群峰雖為百岳的入門款，但其中號稱七上八下的合歡西峰對學生及師長來講都是極大的考驗。為了能夠在攀登時有足夠的體力及登山技巧，這群八年級的學生從七下就開始進行一連串的訓練。

新竹校區校長楊美伶說：「菁英活動的舉辦要讓學生知道，他們為甚麼而做，在登山前學校就會讓學生了解應該要做好哪些準備，並儲備好足夠的能力與體力去面對3,000公尺以上高山所帶來的考驗。所謂『登高必自卑』我們期望藉由大自然的力量，讓學生感受到自我渺小以培養謙沖胸懷。」

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康橋表示，登山圓夢過程中不僅有學校老師及高山嚮導帶領著學生，更有專屬隨隊的醫護人員隨時紀錄每個人的身體狀況，從血氧、脈搏等測量到觀察生理表現狀態，充分瞭解當下每位參與學生的身體狀況，並詳細記錄學生用藥的原因及症狀，提升活動的安全管理，也讓家長無虞。

跨出舒適圈，為自己而爬的登山體驗，讓這一群八年級的孩子體認到面對逆境時，要有克服困難的勇氣與堅定的意志力，也培養了領導力、溝通力、耐挫力…等，登山過程中除了培養孩子親近山林、愛護環境外，更期望創造孩子的「高峰經驗」，透過過程中與自己的對話，了解人生就是必須要一步一腳印克服困難，才能攀上高峰，所以會在行程的最後一天進行引導反思課程，透過引導讓孩子將這一趟的圓夢過程做一個深化的分享，進而真正蛻變。