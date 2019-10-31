　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

還在手握刀槍腳點地？美軍獵殺巴格德迪「完美夜襲」　戰法教台灣了！

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼美軍在獵殺巴格達迪行動中，示範了完美的夜襲。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

▲美軍在獵殺巴格達迪行動中，示範了完美的夜襲。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

記者林彥臣／綜合報導

美軍獵殺ISIS領袖巴格達迪完美示範夜襲戰法，資深媒體人黃創夏在新聞節目《關鍵時刻》上揭露，美軍現在也會把這套戰法交給國軍，未來國軍的夜襲將不只是「腳尖著地，手握刀槍」，而是會用更精準作戰，擊殺作戰目標。

主持人劉寶傑提問表示，美國現在賣給台灣很多武器，那是硬體，現在這個軟體要怎麼操作，美軍顧問團現在是要來教我們這些嗎？現在有個最好的展示就是它們怎麼獵殺巴格達迪，就是告訴大家一個新的兵種怎麼執行任務。

黃創夏分析，這幾年美國跟我國的合作，聯兵營已經成立了，作戰的思維、戰鬥的編組通通改了，如果再去美國那邊，那是把美國70年來的實戰功力都教給我們了，全世界只有美軍這70年來持續在作戰。

黃創夏進一步指出，最近獵殺巴格達迪讓全世界都看到說，連夜襲都有不一樣的做法了，夜襲絕對不是手握刀槍、腳尖著地、英勇的弟兄們聽著聲音殺！美國已經告訴全世界他們是怎樣夜襲。

黃創夏說，美軍早就已經用衛星抓到巴格達迪的位置了，所以早就在周圍都部署好了，哪邊有出口早就先封住了，8架直升機到定點直接降落，但是他們不破門了，因為破門的話一定會有人守著阻滯攻擊的行為，所以炸彈準備好牆裡炸個洞，炸完動之後，2個人進去定位開始射擊，把巴格達迪逼進設定好的地道，最後就像川普說的像狗一樣的死亡。

劉寶傑表示，所以說在攻擊的時候，整個建築的結構、裡面的格局早就掌握了，在離巴格達迪位置最近的那面牆，先炸掉再說！

▲▼美軍在獵殺巴格達迪行動中，示範了完美的夜襲。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

▲美軍在洛杉磯市區演練直升機降落。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

黃創夏說，這裡面最難的是直升機的夜襲，上次獵殺賓拉登的時候，還有1架掉下來，因為晚上的時候在都市裡面的風切很混亂，美軍今年被拍到，在洛杉磯的市區裡面，在高樓大廈之間演練夜襲，直接降落在街道上，因為風速、風切的變化都不一樣，還有電線桿、路樹等雜物非常混亂，美軍一架一架練習，因為他們在獵殺賓拉登的時候學到了教訓，這次8架戰機全身而退，這就是美國的訓練，這幾年不斷精進戰法，夜襲的戰法都不一樣，不是只有夜視鏡而已。

黃創夏說，國軍在9月的時候4縣市11鄉鎮550里的巷戰訓練，因為美國在打ISIS的時候發現很怕巷戰，幾年下來現在他們也學到了新的戰法，他們現在是6人一組，360度的防衛，有人攻擊、有人觀察、有人通信、有人搶救，國軍現在也是6個人一組，都是360度站出去四面八方都可以防護，而且現在的訓練不只是田野打野戰，因為將來的戰爭最可能的是近迫空間，在都市、城鎮的巷道裡面。

黃創夏說，在這21天裡面11個鄉鎮，美軍就專門訓練我們的聯兵營這些種子如何打城市戰爭，2個人進去之後怎麼定位，另外一個人定位之後警戒、開槍，射擊到最後那2個人怎麼掃蕩，通通都在這次的訓練。

▲▼美軍在獵殺巴格達迪行動中，示範了完美的夜襲。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

▲美軍連演練直升機落水的設備都有。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

黃創夏還舉例，將來移兵到美國之後，還有一個設備模擬直升機掉到水裡的時候，要怎麼翻滾、怎麼求救、怎麼照顧其他的弟兄，通通都要訓練，所以送到美國去不是只有一個空曠的場地訓練而已，而是美軍在這幾年的戰爭，學到了新的思維，而台灣被視為印太戰略最重要的一環，台灣的戰法、技術跟美國不能有落差，這樣才能形成強烈的防線。

►他奶奶的美麗小秘訣！

ET快訊
國民奪隊史首冠！世界大賽G7坎崔克逆轉致勝轟6比2幹掉太空人
馬俊麟「偷吃報應來了」！被民視踢新戲還超狠補刀
首里城重建27年又燒毀！日學者嘆：修復檜木是從台灣宜蘭運來的
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

烤鴨握壽司全都來！　他吃「我家牛排」豪華到迷失：怎變成buffet店？

單親家庭！私校男學生打工賺學費「壓力爆大」　室友塞泡麵...他一翻面哭了

好市多食品再出包！3歲女一口咬下驚見「深黑螺絲」…她回頭嚇傻

不拿提袋！老闆娘狂勸：飯糰很燙　劇情超展開...她秒被錄取「爽get副業」

鳳山超商出現「包裹山奇景」！　堆到直接建一面牆　網：原來是大賣場啊

完婚隔天悔了！女神妻「歪嘴斜眼」素顏崩壞　夫睡醒看傻：想繼續作夢

冷戰後最大規模！俄10潛艦集結北大西洋　試射R-30洲際飛彈

還在手握刀槍腳點地？美軍獵殺巴格德迪「完美夜襲」　戰法教台灣了！

UH-1H直升機光榮除役　88風災運782公噸物資創輝煌紀錄

陸軍伙房安全示範　強化部隊後勤作業效能

黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

李小璐嘴對嘴吻PG ONE「親密片」外洩　摟腰床邊自拍…網震怒：還要臉嗎

興大生「剛考到證照」遭賓士撞死　媽哭癱...爸忍淚：他的青春剛開始

最暖示威...母帶1歲兒誤闖抗議隊伍 民眾「秒露父愛」集體高歌逗笑孩子

興大生枉死！賓士高速撞飛機車　駕駛嚇傻...竟棄百萬車徒步逃逸

跳脫頹廢風！神手改造泡麵頭　炸毛貴賓化身超萌「泰迪熊」

冷戰後最大規模！俄10潛艦集結北大西洋　試射R-30洲際飛彈

還在手握刀槍腳點地？美軍獵殺巴格德迪「完美夜襲」　戰法教台灣了！

UH-1H直升機光榮除役　88風災運782公噸物資創輝煌紀錄

陸軍伙房安全示範　強化部隊後勤作業效能

陸軍UH-60M黑鷹直升機成軍　建構空地作戰新銳戰力

接見美退伍軍人協會首位女總會長　蔡英文：臺美關係好上加好

美軍開發出「病發前48小時」預測疾病技術　準確率高達85%

美軍二戰航母「聖羅號」找到了！神風特攻隊手下頭號犧牲者

美海陸戰隊爆臉書社團「傳20女兵裸照」　3萬成員都軍人

準備刷舷號！陸國產航母「船舷塗上白色1」　解放軍甲板展開受閱演練

人妻查勤驚見「寶貝老公」氣炸！小三跩喊：我們上床了～挨告裝無辜：傳錯人

世界遺產「首里城」3大殿燒毀　居民哭不停：它是沖繩的寶藏

中港澳缺席世界飛安高峰會　王國材：ICAO大咖國家都會來

政院通過特別預算採購F-16V戰機　蘇貞昌盼朝野立委支持

法鬥代班廟前石獅　德古拉裝扮萌翻4千人：來吸我血～

蘋果Q4業績報喜　外媒呼籲投資人不要過於樂觀

媽媽獨力扶養3孩　《聲林》贊薇曝「生命貴人」

風.LUXURY／勞力士鼎力贊助網球運動40載　展露永恆哲學

591萬！TOYOTA「420匹牛魔王」GR Supra GT4賽車開賣

韋安／「草包」韓國瑜所設下的巨大「陷阱」

軍武熱門新聞

國軍留不住…4西點軍官「10年就報退」

美軍獵殺巴格德迪完美夜襲　戰法教台灣

俄10潛艦集結北大西洋　試射R-30洲際飛彈

陸軍UH-60M黑鷹直升機成軍

美軍二戰航空母艦「聖羅號」找到了

美海陸戰隊爆臉書社團「傳女兵裸照」

新式戰機特別條例三讀通過

UH-1H直升機光榮除役

準備刷舷號！陸國產航母「船舷塗上白色1」

美軍開發出病發前48小時預測疾病技術

擊斃巴格達迪打臉出賣庫德　撤軍造就五贏

蔡英文：臺美關係可以好上加好

路易斯維爾號退役　波灣戰爭射首枚戰斧導彈

俄「爺爺級」潛艦飛彈發射搞烏龍

更多熱門

相關新聞

俄10潛艦集結北大西洋　試射R-30洲際飛彈

俄10潛艦集結北大西洋　試射R-30洲際飛彈

挪威軍方今天表示，俄羅斯派出大約10艘潛艦至北大西洋進行軍演，並且試射了R-30布拉瓦洲際飛彈，這是冷戰結束迄今俄羅斯最大規模的同類型軍演。這項演習行動預計持續2個月左右，目標可能想「展現他們有威脅美國東岸的能力」。

美軍開發出病發前48小時預測疾病技術

美軍開發出病發前48小時預測疾病技術

IS避談巴格達迪死訊　傳最快明回應

IS避談巴格達迪死訊　傳最快明回應

美海陸戰隊爆臉書社團「傳女兵裸照」

美海陸戰隊爆臉書社團「傳女兵裸照」

準備刷舷號！陸國產航母「船舷塗上白色1」

準備刷舷號！陸國產航母「船舷塗上白色1」

關鍵字：

巴格德迪夜襲戰法關鍵時刻劉寶傑黃創夏軍武國際軍武

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

沖繩首里城大火　正殿烈焰衝天全毀

歐陽娜娜爆遭500億白富美閨蜜霸凌！被狂婊：Bitch

謝忻爆切割胡瓜…私下對話全曝光

蘋果福利機特賣又來了！這次iPhone 8狂打3.8折

女藝人懷孕6月「下面」長大痘！醫生斷定：是性病

即／大安區男子墜樓亡！死者是黃河明

5年生3子女還是沒扶正！最強小三拿11億分手費投降

11月新制懶人包！星光郵局上線了

租客佔房子60年　房東過世討不回

酒店妹路邊光腳爆哭！暖警關心竟爆出案外案

辣媽大U夜店戰袍「包不住」　萬人噴鼻血

發現妻子遭性侵！他砍死犯人遭判無期

沖繩首里城大火影片曝！　夜空飄滿火星

「嘴巴放乾淨點」張雅琴再轟韓國瑜：我就是很不爽你

虎斑汪搭電梯秒坐下　怕狗鄰居讚爆

更多

最夯影音

更多
黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...
廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面