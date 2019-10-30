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「黑人家族」起底！爆擁4組犯罪集團互牽橫　知情人士：整個桃園都怕他們

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【獨家】【復古惡霸橫行】強索保護費黑人家族遭起底　侯友宜都傷腦筋

▲桃園南門市場外圍非法攤商生意比公營攤位好，政府卻管不了。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

桃園南門市場傳出黑道入侵、強索保護費！部分攤商向本刊投訴，指桃園知名黑幫「黑人家族」成員，宣稱擁有部分土地使用權，向攤商強索每月25,000元租金，如有不從，就找黑衣人砸攤，或用車輛、垃圾占地，不讓人擺攤，連市場自治會都替黑幫逼攤商就範。

今（30）日，就有知情人士向本刊爆料，起底黑人家族這個幫派的歷史，並直指「黑人家族根本是比黑幫更惡劣的犯罪團夥，什麼是犯罪團夥？就是以犯罪為賺錢目的所成立的組織。」知情人士更進一步表示，「黑人家族的運作與一般黑幫差異頗大，他們組織嚴密，且是以犯罪為主，作風大膽，手段凶殘與一般黑幫不同。」

知情人士還說「黑人家族在做案時非常謹慎小心，連每天回家的路線都一定走不一樣的，而且在回家前一定會換車避免被跟監，且日日都會使用一些反徵信器材來檢查車子是否有被裝追蹤或定位器，這些流程已經是他們的SOP，所以當時侯友宜在擔任桃園警察局長時，還為了要抓這個犯罪組織，傷透腦筋。」

本刊調查，黑人家族大多聚集在八德一帶，在桃園無論是土方、改建或砂石的龐大利益，通通都有他們的影子。知情人士甚至還挑名說「除了傳統黑幫的經濟來源砂石、八大行業等外，整個桃園的地下毒品秩序，也都由他們制定，可以說在桃園市最有錢的幫派。」

▲「黑人家族」靈魂人物郭信一6月曾協助警方，化解桃園車行挾持案。圖為挾持案時車行內影像。

今年6月13日，桃園市市議會旁一家中古車行發生一起2名嫌犯手持火力強大槍械並挾持人質的事件，歷經5小時的對峙談判，最終在有力人士的共同說服下，9名人質平安獲釋，2嫌也交出槍械乖乖就逮。

今（30）日，有知情人士向本刊爆料「上次車行挾持事件，號稱是血鷹幫成員，但其實與黑人家族間的關係，密不可分，劫持事件正凸顯黑人家族被稱作移動軍火庫的原因」，更進一步指出「黑人家族為了鞏固中心領導地位，一共培養了四組互不相識的犯罪團夥，其目的就是為了要讓組織成員都能乖乖聽領導中心的話，也不致於讓哪一股勢力作大而造成勢力失衡。」

知情人士說「黑人的腦袋非常好、會賺錢，而且火力強大、敢拼、不是靠唬爛（台語），所以在桃園沒有其他幫派敢得罪他們，就連在地以兇狠聞名的角頭『小南門幫』、『天道盟正義會』、『至尊盟』等幫派，都對黑人家族敬畏有佳，幾乎可以說整個桃園的黑道都怕他們，道上更盛傳，在2018年時，就有桃園區落選議員，在參選期間，接受了黑人家族上千萬的政治獻金，但由於是現金給付，完全找不到破綻，讓檢調單位想抓也無從著手。」

知情人士接著表示「其他幫派不願與黑人家族有正面衝突的原因，除了他們火力強大外，更因為黑人家族早已踰越黑幫的範疇，不能被稱作是黑道，因為一般黑道為了在南北二路上生存，往往都會互相給面子，互相放人情，但黑人家族不吃這套，只要扯到金錢糾紛，誰的面子也不給。」

本刊調查，桃園在地角頭分明，老舊社區眾多，除了有外來幫派外，在地的眷村、山頭更是林立，如今黑人家族在地方橫行遭人起底，警方恐怕已不能再做壁上觀而置之事外了。


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