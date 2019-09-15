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影／與人妻車內嘿嘿3次：喜歡跟妳做...他寫88字自白書：被當場抓住！竟戰勝人夫

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記者戴若涵／台北報導

台北市一名吳姓男子與人妻發生不倫戀，他還曾傳「也超喜歡和妳做愛」等鹹濕訊息給對方，2人曖昧東窗事發後，吳男寫下自白書，內容指出後悔介入他人家庭。人夫氣急敗壞地拿著自白書提告，孰料，台北地檢署以證據不足為由，給予2人不起訴處分確定，讓他怒而向法院聲請交付審判，但仍遭駁回。

車震。（圖／達志／示意圖）

▲人夫拿著小王的自白書告上法院卻慘敗。（圖／達志／示意圖）

根據裁定書，吳男與人妻是同事關係。吳男2017年10月初曾傳送「也超喜歡和妳做愛」的訊息給人妻，對方則向丈夫坦承有與吳男在住處、北投山區車上發生性行為。

除此之外，吳男還寫下自白書，內容指出，「本人吳OO，106年10月13日在北投OO路人妻家被她先生當場抓住介入人夫之家庭，實感到後悔，祈求人夫原諒，今後絕不再與人妻來往，否則任由人夫處置（無條件賠償新台幣500萬元）放棄上訴」。

人夫拿著這份自白書提出告訴！但吳男到案後，卻矢口否認有與人妻發生性關係，最後獲得不起訴處分確定。人夫不服轉向法院聲請交付審判。

台北地方法院認為，雖然人妻表示有與吳男發生性行為，但發生關係日期、說詞反覆，也沒有其他的補強證據，而吳男寫下的自白書雖然有提到「介入他人家庭」，但這句話「指涉之意義多端，並非即指有發生性行為之意」，再看內容也沒提到2人確實有發生性行為，最後將人夫的審判聲請駁回。

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