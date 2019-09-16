蘆竹台4線大客車拋錨　員警機動巡邏疏導勤務迅速化解

▲大客車拋錨在台4線中間車道阻擋車流。（圖／蘆竹警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

為改善桃園市蘆竹區台4線上下班交通尖峰時刻車流壅塞之壓力，蘆竹分局除了提報南崁交流道多項交通工程改善方案外，再將傳統的｢固定崗｣執勤模式改變為｢小區域機動巡邏｣，並劃定責任路段由員警於責任路段內執行巡邏勤務，機動排除違規停車或其他妨礙交通情事，獲得良好績效大幅改善當地交通。

▲▼警方以機動巡邏勤務疏導，一改以前固定崗路口指揮可迅速疏解車流。（圖／蘆竹警分局提供）

蘆竹分局表示，15日下午在台4線中正路近南山路口處，有一輛大客車因機件故障而拋錨，由於位置恰巧在中間車道，後方車輛紛紛被迫往內側及外側變換車道行駛，因而造成交通壅塞幾乎打結。

當時執行小區域機動巡邏的員警很快的就發現車流速度異常驟減，於是前往源頭查看，不待民眾報案即發現是因為大客車拋錨所引發後，員警當機立斷召來警力支援，在大客車後方進行縱深疏導，提早指揮車流變換車道，進而紓解了交通壅塞。

▲員警在拋錨大客車進行縱深疏導，提早指揮車輛變換車道化解壅塞。（圖／蘆竹警分局提供）

除了上述的交通工程改善方案及機動巡邏勤務外，蘆竹分局也將加強取締紅線及併排停車等嚴重影響交通之違規行為，讓台4線和南崁交流道車流順暢，不再是駕駛人視為壅塞且避之不及的路段。