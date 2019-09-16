　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

蘆竹台4線大客車拋錨　員警機動巡邏疏導勤務迅速化解

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲大客車拋錨在台4線中間車道阻擋車流。（圖／蘆竹警分局提供）

▲大客車拋錨在台4線中間車道阻擋車流。（圖／蘆竹警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

為改善桃園市蘆竹區台4線上下班交通尖峰時刻車流壅塞之壓力，蘆竹分局除了提報南崁交流道多項交通工程改善方案外，再將傳統的｢固定崗｣執勤模式改變為｢小區域機動巡邏｣，並劃定責任路段由員警於責任路段內執行巡邏勤務，機動排除違規停車或其他妨礙交通情事，獲得良好績效大幅改善當地交通。

▲▼警方以機動巡邏勤務疏導，一改以前固定崗路口指揮。（圖／蘆竹警分局提供）

▲▼警方以機動巡邏勤務疏導，一改以前固定崗路口指揮可迅速疏解車流。（圖／蘆竹警分局提供）

▲▼警方以機動巡邏勤務疏導，一改以前固定崗路口指揮。（圖／蘆竹警分局提供）

蘆竹分局表示，15日下午在台4線中正路近南山路口處，有一輛大客車因機件故障而拋錨，由於位置恰巧在中間車道，後方車輛紛紛被迫往內側及外側變換車道行駛，因而造成交通壅塞幾乎打結。

當時執行小區域機動巡邏的員警很快的就發現車流速度異常驟減，於是前往源頭查看，不待民眾報案即發現是因為大客車拋錨所引發後，員警當機立斷召來警力支援，在大客車後方進行縱深疏導，提早指揮車流變換車道，進而紓解了交通壅塞。

▲員警在拋錨大客車進行縱深疏導，提早指揮車輛變換車道化解壅塞。（圖／蘆竹警分局提供）

▲員警在拋錨大客車進行縱深疏導，提早指揮車輛變換車道化解壅塞。（圖／蘆竹警分局提供）

除了上述的交通工程改善方案及機動巡邏勤務外，蘆竹分局也將加強取締紅線及併排停車等嚴重影響交通之違規行為，讓台4線和南崁交流道車流順暢，不再是駕駛人視為壅塞且避之不及的路段。

ET快訊
台灣首例！高雄旗山鴨場驗出H5N5禽流感　3583隻鴨全數撲
日大眼正妹「徵男人」每月還付11萬元　3.7萬網友暴動：已辭
凌晨學校墜樓自殺？陸24歲女師瞪大雙眼變形慘死　屍體脖子浮現
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

蘆竹台4線大客車拋錨　員警機動巡邏疏導勤務迅速化解

民進黨10位立委中秋辦歌唱比賽　陳亭妃「私奔到月球」奪冠

《ETtoday新聞雲》最新民調　盧秀燕「倒吃甘蔗」各項施政皆獲六成以上市民肯定

大溪新勝社飛龍團　日本成田新勝寺演出傳統技藝

花蓮中橫台8線落石砸中1車「落石不斷」　警：今晚「雙向封閉」

「學生影像新星獎」入圍名單揭曉　展現青春視野超乎想像

世界佛教正心會「行動佛殿」抵新莊　侯友宜：做善事不分彼此

新北全國書法比賽　各組前三名獲頒獎金及「大有製墨」手工墨條

中秋連假南警陸空總動員　交通快暢部隊投入疏導

台灣之光！　台灣國際蘭展和東京蘭展、世界蘭展並列為全球三大蘭展

集滿生日貼紙爽玩東京迪士尼 她收夢幻角色祝福享公主待遇

休假、備勤警中秋烤肉被檢舉　基層員警心酸：我們也是人...

日本狂人收集1年指甲做「鑽戒」 成品美爆網友讚：有神快拜！

6個月沒見...空軍爸現身給驚喜！　9歲兒無尾熊式擁抱：我好想你❤

最敬業寶寶！新手爸練習包包巾 乖貓生無可戀...網笑：怨氣超重

蘇有朋揪83位素人合作「廣場舞神曲」　魔性舞蹈王嘉爾台下也在跳！

不要亂跟別人回家！！　《他人即地獄》房東把人逼到尿褲子QQ

不滿蚵仔煎等太久！壯男飆罵粗口　破人牆「跳飛揮拳」揍14歲少年頭

拖把狗散步回家見小朋友搭便車　隔天又來一隻…馬麻崩潰

郭富城脫衣「我都露兩點了」　半夜三點踩腳踏車..身材真的很好!!!

蘆竹台4線大客車拋錨　員警機動巡邏疏導勤務迅速化解

民進黨10位立委中秋辦歌唱比賽　陳亭妃「私奔到月球」奪冠

《ETtoday新聞雲》最新民調　盧秀燕「倒吃甘蔗」各項施政皆獲六成以上市民肯定

大溪新勝社飛龍團　日本成田新勝寺演出傳統技藝

花蓮中橫台8線落石砸中1車「落石不斷」　警：今晚「雙向封閉」

「學生影像新星獎」入圍名單揭曉　展現青春視野超乎想像

世界佛教正心會「行動佛殿」抵新莊　侯友宜：做善事不分彼此

新北全國書法比賽　各組前三名獲頒獎金及「大有製墨」手工墨條

中秋連假南警陸空總動員　交通快暢部隊投入疏導

台灣之光！　台灣國際蘭展和東京蘭展、世界蘭展並列為全球三大蘭展

Suzuki社長證實：大改款「隼」重機研發中！美規先推新年式墊檔

「最強新人」是他！　僅出一張專輯就宣布攻蛋開唱

因應十一閱兵飛行安全　北京7行政區「禁飛鳥類、氣球」

「拿到高雄就落跑選總統」　管碧玲嗆韓國瑜：這才是「恁爸」心態

蔡英文轟「把陳菊帶大的孩子騙走」　韓國瑜回擊：高雄20年來狀況很多

12強／開打前有8人可以更換 　不在大聯盟40人都可入替

蔡徐坤穿蓬蓬裙被酸「超像銀耳湯」！　網傻眼：太藝術看不懂

東京迪士尼「生日徽章」只有她有！　貼在身上連走路有風　

安宰賢爆退出《新西遊記7》！　「私下原因曝光」…網嘆：形象全毀

倫敦時裝周／貝克漢全家高顏值看秀　哈珀穿「媽媽特製碎花裙」變成熟

地方熱門新聞

《ETtoday新聞雲》最新民..

花蓮中橫台8線落石砸車　今晚雙..

不二坊宣布公休4天！蛋黃酥代購..

中壢連18年封街！萬人烤肉壯觀..

參拜人潮多寡惹議　顏清標：不然..

大溪新勝社飛龍團　日本成田演出

土地公廟蛇蛋　孵出7條紅斑蛇

琉璃蟻入侵南台灣　居民晚上不敢..

嚴禁攜帶豬肉　海巡攔檢439船..

歌唱比賽陳亭妃奪冠

翁探女詭迷路百里　躺3天第一句..

女醫生開刀開錯手　3歲男童白痛..

檳榔妹「安全帶神裝」8條線猛勒..

中壢最強「萬人中秋烤肉趴」　封..

更多熱門

相關新聞

車拋錨…警衝地下道幫他「加油」！

台北市信義區12日晚間7時50分許，基隆路車行地下道往南接近出口斜坡處，有一輛轎車突然熄火、拋錨路中，交通整個大打結！警方到場發現，原來是車子「沒油了」，於是趕緊提著油桶前往附近加油站購油後，迅速趕回現場為拋錨車加油，車子才順利起死回生，交通也恢復順暢。

小客車拋錨造成大塞車警神救援

大客車駕駛在職訓練　明年起1年至少2次

小客車拋錨停路中　50歲巡佐推車解危

貨車疑拋錨　日列車時速120急撞

關鍵字：

大客車拋錨阻車流機動巡邏化解

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

女求助前男友　醒來多了腥味衛生紙

快訊／國道9車連環撞　7人輕重傷

30歲OL「搭捷運無心動作」感染！醫大驚：超毒

颱風琵琶生成了！最新路徑曝光

健身達人「筋肉爸爸」驚傳中風　原因曝光

母女烤肉反鎖　求救外送員送頂樓

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧49歲癌逝

菜市場買秋葵...40歲夫婦吃下肚「突然發瘋」

阿翔淋雨牽Grace洗白！廣告「違反人性」遭下架

酸民：傷害張韶涵的報應！范范崩潰：我錯了什麼

張鈞甯、張翰爆領證「10月官宣婚訊」

37歲筋肉爸爸中風昏迷！愛妻接病危通知

人夫花1437元約國三女大戰7小時

滴妹冷戰！「 阿滴態度」刺傷她當場崩潰

吃火鍋突頭暈嘔吐　醫揭中毒真相

更多

最夯影音

更多

集滿生日貼紙爽玩東京迪士尼 她收夢幻角色祝福享公主待遇

休假、備勤警中秋烤肉被檢舉　基層員警心酸：我們也是人...

日本狂人收集1年指甲做「鑽戒」 成品美爆網友讚：有神快拜！

6個月沒見...空軍爸現身給驚喜！　9歲兒無尾熊式擁抱：我好想你❤

最敬業寶寶！新手爸練習包包巾 乖貓生無可戀...網笑：怨氣超重

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面