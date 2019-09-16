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最強菜農餵狗喝酒舊聞被挖出　林佳新：越黑我、我越強大

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▲直播餵幼犬喝啤酒菜，林佳新發文道歉。（圖／翻攝自林佳新直播、有點毛毛的）

▲直播餵幼犬喝啤酒菜，林佳新發文道歉。（圖／翻攝自林佳新直播、有點毛毛的）

記者唐詠絮／雲林報導

「雲林大砲」菜農林佳新年初在臉書直播餵愛犬takeo喝啤酒，引發網友負面聲浪，林本人隨即在《ETtoday寵物雲》臉書社團「有點毛毛的」發文道歉，坦承自己的確做了不好的示範，並保證家中10多隻貓狗過著沒有疑慮「OK的生活」，沒想到事隔8個月，只因為他即將競選台中立委，又被媒體挖出來報導。

▲林佳新與愛犬。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲林佳新與愛犬takeo。（圖／記者唐詠絮翻攝）

林佳新其實養了7隻貓狗，每隻都是家人，但談起愛犬takeo滔滔不絕，takeo目前1歲多了，「餵牠吃安格斯牛」吃的比人還好，當初也是一隻浪浪，如今每天都會跟著他下田，有時看牠生病了趕緊帶牠去打針看醫生，出門跑韓國瑜競選行程也要跟著坐在車上，1天24小時形影不離，即將要北上台中搬到梧棲參選，takeo也會帶去。

▲直播餵幼犬喝啤酒菜，林佳新發文道歉。（圖／翻攝自林佳新直播、有點毛毛的）

▲林佳新與愛犬takeo。（圖／記者唐詠絮翻攝）

林佳新感嘆的說，離昨天宣布參選立委也不過才幾小時，就被黑，takeo事件都已經多久的事了，我也發文道歉過了，網友也都原諒我了，儘管黑沒關係，說我喝酒、吃檳榔抽菸都沒關係，但我這顆愛台灣的心是不會變的，越黑我越強大。

▲直播餵幼犬喝啤酒菜，林佳新發文道歉。（圖／翻攝自林佳新直播、有點毛毛的）

林佳新說，我出身基層，貧困家庭，但養成了一個「不畏橫逆」四個字概括的心靈，早上向太平媽祖稟告，農民要出外打拼了，即將出馬角逐台中第一選區（大安，外埔，清水，梧棲，大甲）立法委員，將正面迎戰民進黨籍的立法院副院長蔡其昌，一同競爭立委的席次，昨天也向梧棲浩天宮媽祖前稟明，希望得到媽祖的庇佑，讓佳新為農民發聲。

►腦公！你不可以賴帳喔

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