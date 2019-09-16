李問穿迷彩服、背「超大氣球」　徒步環島拜票10天走50公里

▲民進黨連江縣立委參選人李問。（圖／李問提供，下同）



記者陶本和／台北報導

自告奮勇投入民進黨超艱困選區連江縣立委的李問，從本月6日起，穿著迷彩背心，背著迷彩競選氣球，開啟徒步行軍式的環島拜票，至今10天已步行超過50公里，以年輕人的行動與活力讓民眾認識他，同時也在過程中討論如何行銷馬祖觀光。

據了解，起初民進黨內在討論艱困選區的參選人階段，打算讓李問出征新北、新竹等艱困區；不過有一天，討論到外島的選區時，李問突然一個念頭，自願投入馬祖，讓不少人感到驚嘆，竟然是主動選擇一個幾近不可能的任務。

對於李問而言，過去在國安會工作，主責國防的相關事務，曾到過馬祖了解軍事工作，因此對於當地也有相當程度的了解；不過對於鄉土民情，身為一個外地人，還是得用腳踏實地的方式來認識，因此從確定黨提名後，便展開「一步一腳印•徒步環島拜票任務」。

「大家好，我是李問，李小龍的李，葉問的問。」李問總是一貫掛著開朗的笑容向每一個人自我介紹，從南竿為起點，經過北竿、西莒、東莒、東引，短短10天就步行超過50公里，深入各個大街小巷，跟每一位民眾握手，讓大家用最快的速度認識他。

李問的文宣方式也不同於以往，背著一顆顯眼的迷彩氣球，名聲很快在馬祖傳開；而他為了強化社群宣傳，也透過臉書影片的拍攝、直播的方式，更讓大家能看到他在馬祖行軍拜票的過程。

李問表示，他在南竿走了19公里、北竿13公里、西莒9公里、東莒9公里，隨後在東引繼續行軍拜票，總里程超過50公里，希望透過腳踏實地的拜訪，聆聽鄉親的意見跟需求；此外，他也趁機透過這次選戰機會，宣傳馬祖的觀光跟文化色特，讓國內外了解馬祖的風情。