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柯家軍出擊！民眾黨本周公布首波立委名單

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▲▼柯文哲參拜中和烘爐地南山福德宮。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲參拜中和烘爐地南山福德宮。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲創立台灣民眾黨後話題不斷，主打白色力量的柯文哲會提出什麼樣的立委名單備受外界關注。據了解，民眾黨預計在本週公布首波的區域與不分區立委名單，目前傳出的人選都有機會正式披上民眾黨戰袍。值得一提的是，「學姊」黃瀞瑩預料不會在這波名單上。

民眾黨立委布局傳聞滿天飛，不論是自己宣布或是媒體批露的都有，新移民二代、逢甲大學助理教授何景榮，可能投入台北市第三選區（中山、北松山）；日前辭職的市府社會局機要秘書蔡宜芳，可能參選第七選區（信義、南松山）立委；曾任民進黨文山區主任的張幸松，則自我推薦代表民眾黨角逐第八選區（文山、南中正）立委；另外，友柯議員徐立信，也有機會出征第五選區（中正、萬華）。

至於暫無人選的部分，第一選區（北投、士林）本屬意由黃瀞瑩來迎戰民進黨吳思瑤、國民黨汪志冰、無黨籍李婉鈺，但黃至今仍未表態，因此首波名單不會公布該區。至於第二選區（士林、大同），民眾黨傾向禮讓親民黨籍現任不分區立委陳怡潔。第四選區（南港內湖）則預計禮讓友柯的民進黨議員高嘉瑜。第六選區（大安區）則還在尋覓人選。

在區域立委部分，就目前傳出的名單，幾乎過半數都在柯文哲的「大本營」台北市，此安排不難看出柯文哲要活用本身能掌握的資源挹注候選人，選區熟悉程度也比外縣市高，不論在選舉策略或是選區經營，也都較容易。

另外，以專業人才為主要挑選重點的不分區立委部分，被柯文哲評價做事靈活、協助柯市府創造還債500億紀錄的台北市政府副秘書長陳志銘，證實有獲得徵詢，有機會排進不分區立委名單。另外，社運界出身的勞動局長賴香伶，起先雖是拒絕，但據傳經多次說服勸進後，對於列名不分區已不再排斥。

對於不分區立委，柯文哲表示，前半段會用遴選委員會的方式評分挑選人才；至於後半段的部分，則透過海選，開放讓社會的力量進入，也不排除將該些「選手」規劃去當助理、辦公室主任。
 

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