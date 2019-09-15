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快訊／台灣民眾黨網站上線啦！　按下「申請入黨」成為黨員

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記者袁茵、楊亞璇／台北報導

想加入民眾黨的人注意了！台北市長柯文哲成立的台灣民眾黨，日前已經徴選出黨徽，正加速籌備第一次黨員大會，15日民眾黨網站也正式上線，有意加入民眾黨的人，可直接點選「申請入黨」，成為民眾黨的一員。

▲台灣民眾黨黨主席柯文哲出席台灣民眾黨創黨大會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣民眾黨主席柯文哲出席創黨大會。（圖／記者林敬旻攝）

台灣民眾黨在8月6日召開創黨大會，柯文哲獲推選為黨主席，目標進軍國會，搶攻10席不分區立委。柯文哲15日透過官方LINE帳號分享台灣民眾黨網站，提及「全民入黨Online開站」、「動動手指E起入黨」！

點入網站，可發現整體以藍綠色為主要色彩，寫著「台灣民眾黨，政治落實在生活的每一天」，一旁欄位有著「政黨介紹」、「民眾黨價值」、「入黨資格」、「入黨辦法」，以及最讓粉絲期待「申請入黨」按鈕，只要填寫資料，即可申請加入台灣民眾黨。

台灣民眾黨發言人陳思宇表示，「創新」是改變政治文化的唯一道路，也是我們勢在必行的責任，人民利益應大於政黨利益，台灣民眾黨作為新生的柔性政黨，這次也將由民眾黨率先從全面E 化開始做起，除了公布三項重點決策原則，亦即民意、專業、價值外，更首度公布台灣價值包含民主、自由、多元、開放、法治、人權、關懷弱勢及永續經營。

陳思宇指出，台灣民眾黨的網站，設計師李侑儒是以「光譜」的概念設計發想，強調的是不同立場的人，其實也能夠對話，而不是把所有問題都簡化成二元分類。此外，整個網站的視覺採用兩種色系，主色系為亮藍綠色系，強調打破傳統黨派隔閡，帶來新政治和新氣象，第二色系為白色系與白色之下的政治光譜，象徵從白色力量出發，以打造公開透明的政府為願景，期待成為能夠傾聽各方民意的象徵。

在歷經向全民徵選黨徽的第一個政治實驗後，民眾黨官方網站的上線則是這場新文化運動的第二站。黨務全面E化，是為了讓不分立場、黨派的公民都能最直接地傳達心聲，集結眾人的智慧實現共存共榮，期盼讓社會上的所有人都有機會實現自己的理想。全面線上入黨，不僅是台灣民眾黨網站開啟的第一步，改變台灣政治文化已經開始，敬請期待！

【點此進入台灣民眾黨網站】

「即日起，我退出老化黨。」

▼台灣民眾黨網站上線。（圖／翻攝自台灣民眾黨網站）

▲▼台灣民眾黨網站上線。（圖／翻攝自台灣民眾黨網站）

▲▼台灣民眾黨網站上線。（圖／翻攝自台灣民眾黨網站）

▼台灣民眾黨黨徽。（圖／翻攝自台灣民眾黨臉書粉專）

▲▼台灣民眾黨黨徽。（圖／翻攝自台灣民眾黨臉書粉專）

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