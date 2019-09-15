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三重3歲女童「隱形」溜出學校母嚇傻　老師、警衛全沒看見

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▲▼三重正義國小女童穿過校園沒人發現，從警衛室旁小門提早離校。（圖／翻攝自爆料公社）

▲三重正義國小女童穿過校園沒人發現，從警衛室旁小門提早離校。（圖／翻攝自爆料公社）

記者陳豐德／新北報導

新北市三重正義國小上。一名家長10日下午3時許許想提早接三歲的女童回家，卻發現怎麼也找不到女童，急著跟學校確認，卻得到「看監視要申請流程」等回應，好險有善心女騎士發現女童在馬路上走失，通知員警聯絡校方，這才知道女童是獨自穿出警衛室旁小門離校，家長斥責「校園安危又出現大漏洞！」好險女童沒有受傷，校方也表示將會在柵欄做好前加強人力看管。

三歲幼兒怎麼會隱形走出校門？開學才沒多久，三重一名女童家長表示當天她提早到校要簽寫文件，之後順便要接女兒回家，但在幼兒放學集合地點，卻怎麼也沒看見自家的小孩，這時她開始在教室、遊戲區等地方尋找，卻遍尋不著；心急的她看許多家長已經來家孩童了，第一直覺就是想請學校調閱監視器確認，看能不能找到女童影像。

沒想到家長向校方表示後，總務處的負責人員卻回答「看監視要申請流程」，家長心急如焚心想女童才剛走失，是不知道事情的急迫性嗎？直到4點15分學校接到警方電話，有熱心女騎士看到女兒在路上哭泣，擔心之下就協助送到派出所，警方依照書包及衣服趕緊通知校方，所幸女童被安心帶回、沒有受傷。

校方後續向家長解釋，當時小朋友們在走廊上穿鞋子，老師準備帶放學的孩童們前往側門，但女童似乎想要急著回家，向同學們揮手之後就往正門方向走去，直接穿梭校園都沒人發現，直接從大門旁的警衛室小門穿出離去，好險在距離學校的200公尺外被發現。

家長氣得直說「老師一直不斷的道歉。我也原諒老師了。小孩雖然是在老師眼下走失的，今天校門要是有嚴格管制，小孩再怎樣也只是在校內，可是今天三歲小孩是一人獨自從警衛旁的小門走出校外還沒到放學時間，整個學校都沒人看到一個三歲小孩獨自在校內走動？」

校方總務主任則表示，在柵欄還沒有做好之前，會先在該處增派一名人力協助看管，確認沒有孩童從小門提前離校。

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