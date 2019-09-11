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準備15萬馬上簽約、超低月付　入主台北重劃區

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準備15萬馬上簽約、超低月付，入主台北重劃區（圖／維多利亞建設提供）

▲綠地多、道路整齊加上豐富學區，在台北擇居非重劃區莫屬。圖為鄰近重劃區的碧華公園實景。

圖、文／維多利亞建設提供

綠地多、道路整齊加上豐富學區，在台北擇居非重劃區莫屬！擔心價格不便宜？那你快來仁義重劃區《大亮時代3》，2～3房推出優惠付款，簽約金15萬、工程期月付萬元有找（售價依不同戶型變動），把握機會，趕快預約洽詢。

距士林約800公尺，仁義重劃區到士林、天母超級快
仁義重劃區距士林約800公尺，街廓方整、綠地密集，車行約3分鐘上重陽大橋，5分鐘可進台北市區，除了環境宜居，周邊機能也很強，便利商店、美食商圈3分鐘內就可走到、學區也很豐富，從三重交流道下來，無需經過舊市區就能到家，區域便利性強、質感高，買在這裡真的很聰明。

準備15萬馬上簽約、超低月付，入主台北重劃區（圖／維多利亞建設提供）

▲從重劃區出發開車約3分鐘就上重陽大橋，到士林、天母地區都很暢快！

簽約金15萬、低月付，未來24小時管理費用低
《大亮時代3》規劃地上9樓、地下3樓，針對2～3房推出優惠付款，簽約金15萬、工程期月付9,900元起（售價依不同戶型變動），讓購屋族用租屋成本，買下自己的房地產，除此之外，公設規劃更務實，降低社區管理費，讓大樓未來輕鬆擁有24小時保全，令居住者出入更安心。

準備15萬馬上簽約、超低月付，入主台北重劃區（圖／維多利亞建設提供）

▲2～3房簽約金15萬，工程期月付9,900元起，未來社區管理費低，開心買、安心住。（建築模型實景，僅供參考，實際依簽約為準）

住宅講究質感，打造清新舒適的美好家屋
外觀清新雋永，鮮明線條搭配大面積開窗，展現現代建築的活力朝氣，公設以「使用頻率高」為原則，規劃結合信箱與櫃檯的迎賓大廳、儲藏室、洗衣房和戶外曬被區，希望提升空間使用率，室內以「住得舒適」為首要考量，強調採光與氣流通透，並運用規劃放大空間感，讓生活更加美好放鬆。

準備15萬馬上簽約、超低月付，入主台北重劃區（圖／維多利亞建設提供）

▲室內空間提升採光，規劃以住得舒適為首要考量。（樣品屋實景，僅供參參考，實際依簽約為準）

40年經驗，維多利亞推防水＆結構保證
擁40年建設經驗，維多利亞集團提供規劃、營造、客服等全方位式服務，讓客戶在買房子的同時，也能享受完整的家屋服務，住宅推案大多位於台北市，近期完工建案有內科旁「山丘小墅」，和即將完工的景美「天際」，推出防水與結構保證，期許住宅產品擁「物超所值」特色，持續為居住者打造優質的生活空間。

準備15萬馬上簽約、超低月付，入主台北重劃區（圖／維多利亞建設提供）

▲擁40年建設經驗，維多利亞集團推防水與結構保證，打造物超所值好宅。（樣品屋實景，僅供參考，實際依簽約為準）

《大亮時代3期》
洽詢專線：(02)2971-5588
接待中⼼：三重仁義重劃區、仁義街＆元信二路交叉口

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