女童凌晨自行用遙控器開門外出遊蕩　警當保母顧1小時

▲2歲女童凌晨自行以家中遙控器開啟鐵捲門，跑到屋外尋找母親，幸好被熱心民發現送至安中所請警方協助處理，女童媽媽得知焦急到警所領回。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警三分局安中派出所，9月12日凌晨受理李姓民眾報案稱，於安南區安中路與怡安路口發現2歲女童在外遊蕩，請警方協助通知父母接回，並將走失訊息PO臉書協尋，警方受理代為照顧不到1小時，女童母親心急如焚現身派出所，將女童接回，並感謝熱心民眾及警方代為照顧，讓女童平安返家，結束這場女童迷航記。

據警方調查，2歲吳姓女童母親因故外出，由父親照顧，女童於深夜12時許，趁父親熟睡時，自己利用遙控器自行開啟家中鐵捲門，意圖至屋外尋找母親，在離家不到100公尺處，便被在安中路經營小吃攤老板發現，將女童送至安中所請警方協助處理。

受理員警表示，吳姓女童相當聰穎，除乖巧在派出所內吃點心等父母接回，亦能與警方對談自如，女童表示：「我叫吳…，今年2歲，爸爸在睡覺，我要找媽媽。」。在警方嘗試比對女童姓名、年齡找出父母時，女童母親透過友人告知，得知女童自行外出並被警方安置於派出所，心急如焚馬上至派出所接回女童，並感謝熱心民眾及警方代為照顧，讓女童平安返家。

市警三分局表示，感謝熱心民眾第一時間發現女童，並將其帶至派出所安置，避免女童遇到危險；另也呼籲，現在孩童心智發展較以前世代成熟，請家長務必將家中鑰匙或遙控器放置在孩童無法取得之處，並留意家中孩童動向，避免孩童趁家長不注意時自行開門外出，而發生危險。