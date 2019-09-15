被導師壓榨！27歲研究生跳樓輕生...留萬字血書：父母汗水如何回報

▲陳同學因壓力太大而輕生。（圖／取自Pixabay）

記者洪珮瑄／綜合報導

位於湖北省武漢市的華中科技大學近日發生一起輕生案件，一名27歲的陳姓研究生2日藉由跳樓來結束生命，生前他還留下了一份多達萬字的遺書感嘆，「父母汗水如何回報？」據悉，遺書內容提到，他與和導師發生了許多爭執，進而導致學業受到影響。

綜合陸媒報導，該名陳姓研究生在遺書中表示，自己是在2016年8月入學，但徐姓導師卻時常不在學校，因此真正見到對方是在2016年9月7日，整整了一個月。事後，徐導師建議他到校外的一家公司兼職，之後公司每月會給他300元（台幣約1,313元）的補助。

據悉，當時陳同學正在學校一名石老師所帶的「項目組」，但他因聽從徐導師的建議而離開了該組。事後，他上班的第一天時，和石老師說了這件事，沒想到石老師竟變臉，要他先回去，並打電話給徐老師怒罵。

陳同學在遺書中提到，第一學年獎學金評定時，石老師公開宣布給他三等獎學金4000元（台幣約1.7萬元），但他心想，為何成績排名前列的他只獲得了三等獎學金，而剩下的同學都是二等獎學金8000元（台幣約3.5萬元）。從這件事情之後，他開始感到迷茫，兼職該份工作堅持了一年，學到的東西卻很有限，而且並不是主流知識。

▲該校一名27歲研究生跳樓輕生。（圖／翻攝澎湃新聞）

直到後期畢業將至，陳同學感到很糾結，因為同學們都陸續找到工作，唯獨他一直在外兼職，甚至因為徐導師時常不在學校，所以寫論文時遇到了障礙卻無人求助。最後，他還為了寫論文，又回到了石老師的項目組，甚至提出延期畢業，他在遺書中提到，那段日子十分絕望。

據悉，徐導師平時完全不管陳同學的學業，甚至還因為怕影響自己的招生名額，所以又要求陳同學開始寫畢業論文。此外，徐導師平時的態度不好，還會進行各種威脅，導致陳同學因此延期畢業一年。

由於當時身邊的同學都已陸陸續續找到了工作，讓陳同學的內心更加焦慮，在承受無數的壓力之下，最終選擇輕生。事後，該校一名工作人員表示，校方對此非常悲痛和惋惜，學校目前正全力配合公安機關進行調查，並協助涉事學生家屬處理善後事宜。

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