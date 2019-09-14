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19歲女高中生留遺書失聯！最後畫面曝光「逃難式狂奔」…不斷回頭看

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▲▼19歲女高中生失聯。（圖／翻攝自微博）

▲19歲女高中生獨自出遊後失聯。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／柯振中報導

「雖然留有遺書，但字跡明顯比平時潦草…」江西萍鄉19歲的何姓女高中生日前獨自到廣西潿洲島旅遊，隨後留下遺書失蹤了20天，讓父母、姑姑相當崩潰。不過，依據監視器畫面，何女最後身影現蹤時，背上背著一個大包包，且正在焦急奔跑著，還不斷回頭觀望，讓家人懷疑事件另有隱情。

綜合陸媒報導，何女2000年12月25日出生在江西萍鄉，失聯時身穿棕色褲子、白色板鞋，戴了一副銀框眼鏡，失聯前還在當地拍了一張大頭貼。

何女的姨媽彭姓女子表示，外甥女是今年的考生，但考試成績不太理想，因此決定重考，何女的母親與父親為了讓女兒專心唸書，特地在學校旁租了一間房子，讓女兒省下交通時間，可以好好複習課業。

彭女說，失聯消息傳出時，她以為外甥女還在努力念書，事後才知道，原來何女8月23日從萍鄉火車站出發，8月24日就到了廣西潿洲島，在民宿住了一個晚上後，到海邊拍了自拍照，隨後就失聯了。

▼何女的姨媽說，當時家人都以為何女在學校附近的住處認真讀書。（圖／翻攝自微博）

▲▼19歲女高中生失聯。（圖／翻攝自微博）

事件發生後，當地警方通知何女的父母、姑姑、姨媽前往處理善後；當時3人從警方那邊收到何女的部分用品以及一封遺書，不過，彭女卻表示，雖然外甥女「留有遺書」，但字跡明顯比平常還潦草，而且有許多疑點。

彭女說到，監視器畫面顯示，何女最後出現是在8月25日，當時外甥女背著後背包，還戴著帽子、眼鏡，在路上快跑，且一邊跑還不斷回頭，似乎是被人追趕，「我們懷疑她根本沒有跳（海）。」

▼彭女指出，最後的畫面顯示，何女跑得相當匆忙，還不斷回頭看。（圖／翻攝自微博）

▲▼19歲女高中生失聯。（圖／翻攝自微博）

何女的姑姑表示，「我們家的孩子此前沒有任何異常」，且也沒有出現任何自殺傾向，遺書的事情仍有許多疑點，「我們家人都不認可她自殺的說法。」目前，當地警方仍在進一步調查當中。

此外，除了這起女高中生失蹤外，還有1名女老師也在潿洲島失聯。22歲的女教師樂樂（化名）早前獨自一人到潿洲島遊玩，但1日開始就音訊全無，至今已過了13天。樂樂的媽媽說，女兒失蹤前一切正常，不可能會輕生；但有樂樂的朋友說明，樂樂失蹤前有傳出「想跳海」、「幫我照顧好我的父母」的訊息，讓她相當擔心。

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