懷疑妻出軌！綠帽男約小王談判　下秒亮刀猛砍...他頸部中2刀噴血命危

記者游芳男、陳韻如／宜蘭報導

宜蘭羅東7日凌晨發生一起砍人案件，一名張姓男子懷疑自己的邱姓妻子出軌徐姓男子，於是與徐男相約談判，沒想到他卻突然亮出水果刀，朝著徐男一陣猛砍。目擊民眾見狀嚇壞，趕緊報警處理，而警消趕抵現場發現徐男倒臥血泊，立刻將他送醫搶救，目前仍在加護病房觀察中。

▲張男懷疑妻子與徐男有染，竟拿刀朝對方猛砍，他失血過多命危急救中 。（圖／記者游芳男翻攝）

警方調查，23歲的張男因懷疑同歲的邱女與28歲徐男搞外遇，於是要求邱女將徐男約到南昌東街與天祥路口超商前談判，但沒想到，徐男才剛到場，他便亮出預藏的水果刀刺向對方，2人隨後爆發扭打。

超商店員當場目睹張男砍人，嚇得趕緊報警。警消獲報趕抵現場，發現徐男倒臥血泊，而張男也渾身是血，一見到警方便立刻將水果刀丟棄置地上，警方見狀也立刻衝上前將他制伏，並將徐男送醫。

據了解，徐男身中多刀，頸部有2處刀傷、右手肘及虎口也都有嚴重撕裂傷，且到院因失血過多意識模糊，經院方緊急開刀治療後，目前被送進加護病方觀察中。至於張男，警方將他逮捕後帶回偵訊，全案訊後也將依殺人未遂罪嫌移送法辦。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

快訊／北市林森北路火警！大廈「1樓全面燃燒」火舌狂竄 警消急灌救

摩鐵啪完不滿足...人夫帶她回老家續戰！正宮手刀抓姦 婆婆力挺開門供蒐證

交保回到家門口！謝和弦頂16度寒風「霸氣脫光」 開嗆：柯文哲沒LP