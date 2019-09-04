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社會 社會焦點 保障人權

社工照顧獨居癌末女病患　趁她身心虛弱「多次變裝」盜領112萬

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▲▼廖姓男子軟禁少女餵食毒品並性侵2次得逞，警方將他逮補送新北市地方法院偵辦。（圖／記者陳以昇攝）

▲新北市地方法院審酌陳姓社工犯後有悔意，判刑8個月，緩刑3年。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區社會福利服務中心一名社工，在負責照顧轄內一名獨居癌末老人時，見他身體精神狀況不佳，趁機侵佔他的提款卡，多次變裝到農會提領現金，得手112萬2000元，經行員察覺提領異常後報警；新北地院審酌犯案後有悔意並與被害家屬和解，依公務員假借職務上機會侵占等罪，判刑8個月，緩刑3年，期間保護管束並接受5場法治教育。

據了解，陳姓社工受聘於新北市政府社會局社會工作科，派駐在社會工作科下設板橋社會福利服務中心，負責板橋地區獨居老人、身心障礙、兒少個案的經濟與生活照顧等職務。

107年12月間，陳男承辦無親屬照料張姓癌末女患者，負責關懷及協助他的生活起居。同月7日，陳男帶著張女前往板橋農會開戶辦晶片金融卡，再到護理之家辦理自費安置，事後張女信任地將存摺、印章及晶片金融卡、密碼交給他保管。

陳男見張女身體精神狀況不佳、無法自理生活，認為有機可趁，竟利用職務上機會，意圖為自己不法所有之侵占犯意，從107年12月7日至108年3月間，多次變裝持晶片金融卡到農會提領現金，共得手112萬2000元。

板橋農會行員發現張女帳戶出現異常提領後報案。檢警展開調查後，陳男見紙包不住火，最後坦承犯行；新北地院經審酌陳男犯後有悔意，又將侵佔款項全數歸還，與被害家屬達成和解，依公務員假借職務上機會侵占等罪，判他8個月有期徒刑，緩刑3年，期間付保護管束並接受5場法治教育，全案可上訴。

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