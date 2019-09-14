台南七股竹橋重大車禍　自小客與貨車3車相撞1死2傷

▲台南市七股區竹橋里竹橋10號前發生自小客車與貨車重大車禍，消防人員現場救出3名傷者，其中1人送佳里奇美醫院急救傷重不治，另2人送醫治療。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市七股區竹橋里竹橋路段，14日晚上6時27分許發生自小客車與貨車重大車禍，有人受困變形車體內，消防局出動5車12人前往搶救，消防人員現場救出3名傷者，其中1人OHCA無生命跡象，送佳里奇美醫院急救傷重不治，另2人送醫治療中。

台南市消防局119報案台於14日晚上6時27分許據報，位於七股區竹橋里竹橋10號前發生自小客車與貨車重大車禍，有人受困變形車體內，消防局出動七股、西港、土城等消防分隊5車12人前往搶救，消防人員救出3名傷者，其中50歲劉姓男子被夾在變形駕駛座，救出時已OHCA無生命跡象，馬上急救並送往佳里奇美醫院急救，仍於晚上7時11分許宣告傷重不治身亡；另30歲梁姓男子送永康奇美醫院，因重傷目前住院治療觀察，27歲黃姓男子送台南市立安南醫院，左手左腳擦挫傷，初步無生命危險。

台南市警佳里分局據報派員前往現場管制交通，並進行勘查測繪蒐證後，排除道路上車體障礙，初步調查50歲劉姓男子駕駛自小客車，不知何故疑涉嫌逆向撞擊駕駛貨車的30歲梁姓男子，梁男的貨車被撞，貨車向後倒車，被隨後而來黃姓男子所駕的自小客車撞上，梁、黃2人酒測值為0，劉男因傷重身亡，無法進行酒測。目前確實肇事原因及相關責任由檢警調查處理中。