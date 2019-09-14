製造越多垃圾繳越多錢！環團發起「垃圾費合理徵收」馬拉松連署

▲環團表示，水用越多，就要繳越多垃圾費。（圖／台北市政府環境保護局）

記者許展溢／台北報導

主婦聯盟台中分會、看守台灣協會共同發起「垃圾費隨水徵收改為隨袋徵＋垃圾費合理徵收連署 」 ，並指目前台灣徵收垃圾費的方式，不論是隨水費或隨袋徵收，都未合理反映「汙染者付費」公平精神，此連署是「馬拉松」，沒有特定期限，盼在2022年地方大選前，讓這份連署形成一定影響力。

看守台灣協會說明，目前全台22個縣市只有台北市和新北市垃圾費採隨袋徵收，其他縣市採隨水費徵收，也就是「你用水越多，繳越多垃圾費」，所以當一家四口的垃圾量比隔壁單身戶還少時，卻可能因用水量多負擔更多垃圾費。

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協會表示，採隨袋徵收的地方，以2017年為例， 台北市花了73億處理生活垃圾，卻只有5%透過垃圾專用袋徵收；新北市則花56億，也只有10%的比例向民眾徵收。其餘的經費從市庫支出，白話來說就是「全民買單」，不論你的垃圾量多寡，大家共同承擔。

▲環團認為，雙北市即便隨袋徵收，但也無法真正反映出汙染者付費公平精神。（圖／台北市政府環境保護局）

協會秘書長謝和霖說明，隨水費徵收就會讓許多小吃店使用免洗餐具，就是為了避免清洗，用過多水量，且反而還製造許多垃圾。只是改為隨袋徵收也不合理，謝和霖解釋，這部分是要去看「清除垃圾的成本」，有很多人認為漲垃圾費不合理，但處理垃圾很多地方要花錢，從垃圾車燃料費、清潔隊員薪資、焚化廠操作費用、焚化完底渣再利用、焚化廠維護等都需要錢。

協會強調，目前台灣徵收垃圾費方式，不論是隨水費或隨袋徵收，都未合理反映「汙染者付費」公平精神。而政治人物常藉著資訊不對稱，加上政治考量，不敢採用隨袋徵收，即使實施隨袋徵收，也不敢合理反映成本，甚至以「降價」做政策買票，因此發起這份連署，希望在隨水費徵收的縣市，至少先改成隨袋徵收；在隨袋徵收的地方，能合理調漲垃圾袋價格，落實「汙染者付費」的公平精神，也就是製造越多垃圾的人，就要付出越多費用。

謝和霖最後說，此連署從今年4月就開始，希望有更多人關注此議題。協會表示，這是一場馬拉松式的連署，沒有特定期限，但希望在2022年地方大選前，能讓連署形成一定影響力，並與其他行動或倡議結合，達到加乘效果。