飯店防偷拍SOP！針孔攝影機最常藏8個地方　找出房間的那道光

▲針孔攝影機架設示意圖。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者曾俊豪／綜合報導

上海「網路安全進樓宇」活動正式啟動，啟動儀式現場特別架設「偷拍體驗區」，列出入住飯店時，最容易隱藏針孔攝影機的9個位置，包含電視機、機上盒小孔處等處。若要防止被偷拍，可在入住後，讓房間處於全黑狀態，打開手機，用閃光燈拍照，若有反光物，則有極大可能是針孔攝影機。

《澎湃新聞》報導，主辦方在活動現場設置「偷拍體驗區」，有一堵牆模擬飯店客房的陳設，列出8個容易隱藏針孔攝影機的位置，像是電視機、機上盒小孔處，煙霧感應器、吊燈等隱蔽處，掛畫的陰影處，牆上插座開關，以及正對床的裝飾物件，衛生間的洗漱用品處等。

▲偷拍儀器越來越多樣。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲玩具熊嘴邊的紅點是隱藏鏡頭。（圖／翻攝澎湃新聞）

至於如何找出攝影機，上海市上海信息安全行業協會副主任張威表示，入住房間的時候，先瞄一下上述幾個容易安裝針孔攝影機的地方。「具體可以先關上房間燈，拉上窗簾，讓房間處於全黑狀態。打開手機手電筒，繞房間轉一圈可疑物品，或者開閃光燈拍照。如發現有反光物，則可能是針孔攝像頭，可仔細查看。」

報導指出，由於科技的發展和設備的價格下降，針孔攝影機越來越成為不法分子偷拍的利器。活動現場的「網絡安全威脅感知體驗區」就陳列一隻「可疑」的小熊玩偶，其外表看似平平無奇，卻玩偶熊的嘴角卻有一個紅點，那個紅點就是針孔攝影機的鏡頭。

張威表示，玩偶熊是一個充電寶（即：行動電源），只要將它充滿電，隱藏在玩偶熊嘴邊的針孔攝影機就能連續拍攝4、5個小時。「熊的鏡頭藏在嘴巴邊上還比較容易發現。如果把鏡頭藏在熊的眼睛裡，眼睛的材料本來就有鏡面反射效果，鏡頭便很難被發現。」

►聽說每個女孩都想要～