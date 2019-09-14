美國「切香腸」逼近底線　趙小卓：中國不計代價解決台灣問題

▲美國總統川普持續以台灣逼迫中國大陸。（圖／路透社）

記者曾俊豪／綜合報導

針對中美在台灣問題上的軍事對抗，中國大陸軍事科學院戰爭研究院研究員趙小卓指出，美國總統川普上台以來，美國在台灣問題上基本上是「切香腸」漸進式一步一步逼近中國的底線。他認為，中美在台灣問題上對抗不可避免，「但台灣問題涉及中國的核心利益，我們解決台灣問題是不計代價的。 」

香港《中評社》日前在第八屆首爾防務對話開幕式採訪趙小卓，並於今（14日）刊出報導內容。趙小卓不僅是解放軍智庫，也是北京香山論壇秘書處辦公室主任。該論壇是由中國軍事科學學會主辦，為中外防務專家學者互動的重要平台。

報導提到，趙小卓當天就中美關係、東北亞安全形勢、台灣問題以及中韓關係等議題回答記者提問。其中，對於中美在台灣問題上的軍事對抗，他指出，中國政府在台灣問題上的立場是非常清楚的，台獨是不能觸碰的底線。

▲中國大陸軍事專家趙小卓。（圖／翻攝中評社）

趙小卓舉例，2005年，中國大陸全國人大通過《反分裂國家法》，首次明確提出在三種情況下，中國大陸可用「非和平手段」處理台灣問題的底線，「美國要是再進一步走下去的話，中美在台灣問題上激烈對抗不可避免。」

他表示，對於美國來說，台灣問題是它若干重要利益中的一個，但台灣問題對中國來說涉及核心利益，如果真出現武裝衝突，美國可能要算投入多少兵力，或者花了多少錢，「但是我們解決台灣問題是不計代價的。」

趙小卓指出，中美關係在台灣問題上能走多遠，取決於美國在台灣問題上走多遠，因為美國總統川普上台以來，美國在台灣問題上基本上是「切香腸」漸進式一步一步逼近中國的底線，「所以台灣問題下一步怎麼發展，球在美國人的腳下，它朝哪個方向踢，用力多大，很大程度上決定著戰爭或者和平。 」

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