反送中效應！國泰航空8月客運率跌破80%　停飛+削減航班保命

▲國泰航空跌出全球最佳航空公司排名前三甲。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

受「反送中」風波影響，訪港旅客人數大減，加上被捲進示威風波，國泰航空8月客貨量雙雙急劇下跌，其中乘客載客率更是跌破80％，按年下降7.2個百分點，創下今年最低值。目前，國泰航空已暫停幾條短途和長途航線，包括香港飛往印尼棉蘭、法國巴黎等，並決定削減部分航班。

▲國泰航空半個月內兩度人事大地震，史樂山辭任董事局主席及常務董事。（圖／達志影像／美聯社）

據《東網》報導，國泰航空早前因管理不善，跌出全球最佳航空公司排名前三甲，近期再受社會運動重創。據其日前發佈的8月客貨運量數據顯示，國泰與國泰港龍兩公司載客約290.7萬人次，較去年8月下跌11.3%，乘客運載率下跌至79.9%。

因此，國泰決定實施短期應變措施，包括按需求調整今年冬季，即由今年10月底至明年3月底的運力。每週4班直飛愛爾蘭都柏林（Dublin）的航班，將於11月7日起暫停，並改為夏季季節性服務，而國泰港龍每週3班前往印尼棉蘭的航班，亦會在下月27日起停止服務。

國泰官方網站顯示，11月底由香港飛往歐美地區的航班數量明顯比9月底少，其中直飛巴黎的航班減幅最大，由現在的每週14班，削半至每週7班，直接腰斬；飛往紐約航班則由每週25班減至22班；飛往法蘭克福的航班班次亦由原先每週10班，減至每週7班。此外，連新開航線亦遭殃，今年4月初才啟航前往西雅圖的航班班次，由每星期7班減至5班。

▼反送中期間，國泰航空頻頻發生機上手提式氧氣瓶遭洩氣事件。（圖／路透）