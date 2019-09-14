影／阿嬤開「賽車」載孫女兜風　鄰居一看嚇傻：這是兒童玩具車

記者曾俊豪／綜合報導

福州一位民眾上傳影片，表示自己開車時，看到旁邊一名老人開著「賽車」載孫女兜風，不過，他們的車不是一般的汽車，而是兒童電動玩具車。這段影片引起大陸網友撻伐，直呼老人家的安全意識太薄弱。

綜合陸媒報導，事情發生在11日，爆料的網友表示，自己在福州五四北的玄南嶺路上，「看到一名老人開著「卡丁車」行駛在機動車道，更可怕的是車前還坐著一位小女孩！」

根據網友的影片，這部造型像是F1賽車的「卡丁車」其實就是兒童電動玩具車，只看到老奶奶和老奶奶兩人擠在駕駛座，趁著夜幕低垂出來兜風。雖然影片中，沒有出現其他車子，但他們行駛的道路確實是一般車輛會行駛的道路。

▲福州一名老奶奶開玩具車載孫女兜風。（圖／翻攝海峽網）

報導還附上許多網友討論，有人說直呼這位老太太「安全意識太薄弱」、「報警嚴肅處理！這簡直拿生命開玩笑！」、「不知道小孩的父母知不知道這個事」，甚至有人進一步爆料，「剛才路過這個兒童車，他屁股後面有個遠光燈，照的我根本看不清路」。

事實上，類似案例不是第一次發生，今年6月30日，上海一名葉老先生，因為急著去離家300公尺左右的物業公司處理垃圾清運事宜，情急之下就將6歲小孫子的玩具車開上馬路，最終被上海寶山警方處以人民幣1000元的處罰。

►不用開玩具車兜風也能春風滿面～