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模擬機器人送貨　台科大與日本學生合力打造「推車機器人」

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▲▼台科大與日本學生合力打造「推車機器人」 。（圖／台灣科技大學提供）

▲台科大學生與東京工業大學學生合作，打造可以自動控制的推車機器人。（圖／台灣科技大學提供）

記者崔至雲／台北報導

台科大與東京工業大學學生一起打造機器人。台科大舉辦全英語機械專題課程，由台科大機械系及日本東京工業大學教師共同授課，邀請日本學生來台和台科大學生一起上課，學習寫程式、機器人運動分析、機構設計等課程，合作打造可以自動控制的推車機器人，模擬未來由機器人協助購物及送貨的情景。

台科大與日本東京工業大學（Tokyo Institute of Technology）合作，在暑期開設全英語的國際合授專班，由台科大機械系、材料系教授以及東京工業大學工程學院師資在台科大共同授課，開設課程「機械工程整合設計專題」與「材料力學導論」兩門課程，東京工業大學名譽教授岸本喜久雄也一同授課，共有8名日本學生、26名台科大學生參與。

▲▼台科大與日本學生合力打造「推車機器人」 。（圖／台灣科技大學提供）

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▲台科大與東京工業大學合作舉辦全英語機械專題課程，日本學生來台和台科大學生一起做機器人。（圖／台灣科技大學提供）
台科大校長廖慶榮表示，東京工業大學是日本頂尖理工大學，培育了無數一流科學技術人才與企業家，透過兩校合作開設密集課程，讓台科大學生在台灣就能享有東京工業大學一流的師資，更可以和日本頂尖的學生交流，相互切磋學習，搭起雙方友誼的橋梁、拓展人脈。

台科大指出，課程包含設計思考、機構設計、機器人運動分析、程式編寫等，參與學生必須分組合作，設計並製作能夠自動行走的雙足機器人，機器人需依照指定路線推著推車穩定前進，完成模擬送貨的挑戰。除此之外，為了讓學生了解業界最新的自動化生產技術，也特別安排至TOYOTA製造商國瑞汽車，參觀自動化生產線。

▲▼台科大與日本學生合力打造「推車機器人」 。（圖／台灣科技大學提供）

▲台科大機械系及日本東京工業大學教師共同授課，日本學生來台和台科大學生一起上課。東工大名譽教授岸本喜久雄（圖左二）、台科大電機系大四曾仲宇（左三）。（圖／台灣科技大學提供）

機械設計專題授課老師、台科大機械系教授李維楨表示，自動推車機器人的應用，可以協助店家在不使用人力的狀態下運送貨物，為了讓機器人依照指定的路線行走、不偏移，學生除了要具備程式、機電整合、機構設計、CAD圖模擬的整合能力，還需要具備影像處理的技術，透過影像處理讓機器人辨識顏色與軌道行進，在設計機器人時更增添挑戰性。

參與機器人實作課程的台科大電機系大四學生曾仲宇表示，這是第一次做機器人，從機器人設計、製作到實際運行測試，不論是學習建立機械結構的數學模型、受力分析，還是操作繪圖軟體與雷射切割機，都是很新鮮的學習經驗，另一項收穫則是可以和來自不同國家的組員合作，英語溝通能力也進步許多。

▲▼台科大與日本學生合力打造「推車機器人」 。（圖／台灣科技大學提供）

▲台科大與東京工業大學學生合力打造推車機器人，模擬未來由機器人協助購物及送貨的情景。（圖／台灣科技大學提供）

就讀東京工業大學情報通信系三年級的宮本駿一表示，雙足機器人不是用輪子行進，因此如何讓機器人維持行走穩定是一大考驗，為了把機器人做到最好，和台灣的組員們經常到深夜都還留在教室裡討論，重複測試並修改程式，在機器人專業技術以及跨國團隊合作上都有很大的成長與收穫。

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