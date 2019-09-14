手掌大鐵塊沿路掉10km！西濱苗栗段變輪胎墳場　6車閃不過慘爆

▲貨車行駛西濱公路通苑段時，車上大大小小的鐵塊掉落車道上，導致後方多輛小客車爆胎。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

台61線西濱快速道路苗栗縣苑裡通霄路段10多公里路段，沿途鐵塊散落，害6輛汽車爆胎，也一度影響車流；警方獲報後，除派員前往疏導交通、協請地方救難協會協助清理車道，並追查到肇事貨車駕駛，依法開罰，可處三千到九千元罰鍰。

警方表示，13日中午左右接獲通報，指稱西濱快速道路苑裡鎮至通霄鎮白沙屯匝道路段，沿途散落大量鐵塊，許多車輛左閃右躲險象環生，更有多達6輛自小客車閃避不及而爆胎；警方沿路調閱監視器，鎖定1輛從台中北上的小貨車，也通知駕駛到案說明。

▲從貨車掉落的鐵塊，大小都比手掌還大。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方說，這輛貨車從台中向北行駛，疑似後斗門栓故障，導致車上載運的鐵片沿路掉落，散落西濱公路近10公里長；因逢中秋節，車流量比往常大，導致交通也因此受阻，更造成多輛小客車閃避不及壓到鐵塊而爆胎，所幸都沒有人受傷。

初步調查，貨車駕駛酒測值為零，依違反道路交通管理處罰條例開單，可處三千到九千元罰鍰；至於小客車受損的部分，也將會通知這6名駕駛到分局處理及協調之後賠償事宜。