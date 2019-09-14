快訊／郭台銘怒駁教訓韓國瑜：人民需要打破藍綠的選項

▲郭台銘、馬英九。（合成圖／資料照）

記者徐政璿／台北報導

鴻海創辦人郭台銘宣布退出國民黨，但傳出前總統馬英九早在5日親自拜會，還數度哽咽，勸郭以團結大局為重，當時郭反勸馬別幫韓國瑜站台，不料馬堅持出席，反被韓粉噓下台。郭台銘看了很不忍，不禁向幕僚直言「那就由我來教訓韓國瑜」。對此，郭台銘辦公室14日否認，「對於媒體加油添醋，為了增加戲劇張力卻無中生有的形容，我們相當遺憾，並要求立即更正」。

國民黨前主席連戰等31位大老12日連署登報，隔空向郭台銘喊話，名單包括馬英九。事實上，郭台銘早就事先收到消息，經過一夜思考，才決定退黨。不過，郭辦發言人蔡沁瑜說，登報連署只是退黨因素之一，不是主要導火線，而且馬英九5日就曾親自拜會。

根據《聯合報》報導，有幕僚轉述，馬英九並非主動登門，而是郭台銘先行致電，希望能聽聽馬的意見，不料馬一來就苦口婆心勸他別選，講到激動處還數度落淚。馬英九說，他一家三代都忠黨愛國，燒成灰也是國民黨，就算韓國瑜選不贏，也要支持。

郭台銘聽完很感慨，叫馬英九不要去幫韓國瑜新北造勢，但馬堅持一定要去，沒想到最後竟被韓粉噓下台。郭台銘聽聞此事，替馬英九感到不值，也覺得這是對馬個人的一種羞辱，不禁向幕僚直言，「既然如此，就由我來教訓韓國瑜！」

對此，郭台銘辦公室表示，郭台銘非常心痛、惋惜馬英九被韓粉霸凌的遭遇，但絕沒有說「教訓韓國瑜」這種字眼、情緒，對於媒體加油添醋，為了增加戲劇張力卻無中生有的形容，我們相當遺憾，並要求立即更正。

郭台銘辦公室指出，如果郭台銘參選，最主要原因就是為中華民國好、為2300萬人好，今天藍綠對立的僵局，人民只能選討厭的對立面，這不健康，人民一定需要一個打破藍綠對立的、給人民有光明將來、有希望的選項，世界是美麗的、色彩繽紛的，調色盤

►「即日起，我退出老化黨。」