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尬紅米Note 8 Pro　6,400萬四鏡頭手機reame XT印度登場

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▲▼reame XT。（圖／realme提供）

▲6,400萬四鏡頭手機reame XT印度登場，號稱搭載同價位帶最強處理器。（圖／realme提供）

記者邱倢芯／綜合報導

新興手機品牌realme 13日於印度發表6,400萬畫素四鏡頭手機─realme XT。realme XT配備四合一畫素聚合功能、F 1.8大光圈以及6P鏡頭，採用10奈米製程、八核心的高通S712 AIE處理器，擁有2.3GHz CPU，以及能夠強化AI運算能力的第三代AI引擎。提供4+64GB、6+64GB以及8+128GB三個容量版本，售價分別為15,999盧比、16,999盧比、18,999盧比(折合台幣約為6,960元、7,395元、8,265元)，號稱搭載同價位帶最強處理器。

此外，realme XT同時也搭載了Adreno 616 GPU，提供出色的效能、並強化遊戲與娛樂體驗。外觀上，realme XT背蓋為3D雙曲面玻璃設計，使用第五代康寧大猩猩玻璃熱彎技術，帶來吸睛的視覺效果；正面為Super AMOLED水滴螢幕，螢幕佔比高達92.1%。

realme XT擁有最新螢幕指紋辨識技術─Goodix G3.0螢幕解鎖方案，是目前市場上解鎖速度最快的方案之一。realme XT運行系統為基於Android 9.0的ColorOS 6.0作業系統，配備4,000mAh大電池，支援20W VOOC 3.0閃充。realme XT共有Pearl White與Pearl Blue (珍珠白與珍珠藍) 雙色。

此款手機最大產品亮點為6,400萬畫素，能夠拍下9216 × 6912，細節清晰的高畫素照片。除了6400萬鏡頭外，另有超廣角、微距、景深鏡頭，以及1,600萬畫素AI前鏡頭。119°超廣角鏡頭讓視野拓展50%，搭配DLDC引擎可智慧校正邊緣變形。

微距鏡頭將拍攝距離縮短至4公分，讓使用者發現更多細節的美好；為了確保優異的拍照體驗，realme與國家地理頻道攝影師Aaron Huey合作，他同時也是realme的首席拍照總監，針對相機的調教給予專業建議，以捕捉更多遼闊的美景，像是海景、山景、森林與城市景觀等。

另一方面，發表會上realme也同步發表其最新配件，包含realme頸掛藍牙耳機，售價1,799盧比(折合台幣約為783元)，共有黑黃配色、綠色以及橘色三種顏色。主要特色包含低音增強的11.2mm動圈單體、IPX4防潑水、簡約設計、磁吸式快速配對以及快速充電，可連續播放12小時。

▲▼reame XT。（圖／realme提供）

▲▼除了reame XT，realme也同步發表了頸掛藍牙耳機與10,000mAh的行動電源。（圖／realme提供）

▲▼reame XT。（圖／realme提供）

除了耳機外，realme也推出10,000mAh的行動電源，共有realme經典灰、realme經典黃以及紅色三種設計，重量僅有230g，支援USB與Type C連接埠的18W雙向快充，並提供12層電力保護，同價位帶最安全的行動電源，售價為1,299盧比(折合台幣約為565元)。

在軟體部分，realme全系列手機將會有全新升級的ColorOS 6.0，包含設計升級、熱點管理功能並將支援Google AR核心功能。realme也宣布將於2020年第一季展開Android Q的更新。

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