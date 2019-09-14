影／中秋逛遊樂園！雲霄飛車「咔咔」突秀逗　遊客慘掛半空10分鐘

記者蔡儀潔／綜合報導

不少人趁著中秋連假出門遊玩，但上海知名遊樂園「錦江樂園」13日卻發生意外，其雲霄飛車突然機械故障，整節車停在半空中，遊客雙腿懸在空中等待，場面十分驚險。萬幸的是，大約10分鐘後，雲霄飛車以「前後搖擺」的方式逐漸下降，隨後恢復正常運行，無人受傷。

▲雲霄飛車卡在半空 。（圖／看看新聞）

據《澎湃新聞》報導，事發於早上10點多，有目擊者表示，當該列雲霄飛車啟動不久後，不知何故就發出「咔咔咔」的聲響，隨後整節車就停在半空中，當時車上坐了不少遊客，值得慶幸的是，這列雲霄飛車為懸掛式，車上的遊客並沒有頭朝下地被倒吊著，但有部分後排的乘客不得不保持頭朝前的姿勢。

▲最後雲霄飛車以「前後搖擺」的方式逐漸下降。（圖／看看新聞）

錦江樂園新聞發言人朱偉民當天晚間回應稱，故障原因為「保護性停機」，緊急檢修了半小時後，空車試開了3次沒問題、操作台的警報燈不再亮後，雲霄飛車隨後又繼續開放，一直運營到當天下午5點，當時車上的遊客回到地面後情緒還是比較穩定的。

閔行區安監部門則表示，13日上午錦江樂園開園後，雲霄飛車在運行時系統感應到有異樣，故設備自動開啟停運保護模式，樂園啟動應急預案，在10分鐘內完成救援，乘客沒有受傷，樂園經過全面排查、檢修後，未發現設備故障，設備重新啟用。