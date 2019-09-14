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慧眼看天下／美元走強、製造業退　新一輪美中談判可望救市？

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新聞節目中心／綜合報導

美國ISM公布8月製造業指數意外跌至49.1，不僅為三年來首見萎縮，且訂單、生產和就業次指標全數下降，凸顯全球經濟成長趨緩和中美貿易戰升溫，衝擊美國製造商，而隨著雙方敲定10月於華府舉行新一輪貿易談判，是否能達成貿易協議，外界相當關注。慧眼看天下第69集，邀請到台灣金融研訓院呂忠達，與主持人黃寶慧深度分析國際經濟情勢。

▲中美貿易戰情勢漸趨緩和，隨著9月中美談判有望，激勵美股上揚。（圖／路透）

▲隨著10月中美將舉行談判，全球經濟可望喘口氣。（圖／路透）

德擬設房租上限 租房業恐損6.9億
房價漲漲漲，就連德國首都柏林也不例外，柏林的房租在這十年翻了一倍，很多人在市區根本租不起房子，而為了應對不斷飆升的租金，柏林市政府宣佈最新法令，未來五年凍漲房租，遏止炒房的歪風。

蘋果發表會三新機齊發 價格超驚喜!
蘋果年度盛事2019秋季發表會本周登場，一如外界預期，蘋果這次推出三款iPhone，其中兩款高階手機，均配備三鏡頭與OLED顯示器，特別加入新色「夜幕綠」，而這次最大亮點在於價格，以64G的iPhone 11來說，台灣一支售價24900元起跳，和去年相同容量的iPhone XR相比，便宜兩千元。

▼ iPhone 11。（圖／翻攝蘋果發表會YouTube直播）

▲▼ iPhone 11。（圖／翻攝蘋果發表會YouTube直播）

玩換臉恐洩隱私 ZAO刪霸王條款
人臉辨識系統在大陸廣泛被利用，最近甚至還出現一款名叫「ZAO」的換臉APP，這款軟體發布後，更因為太多人下載使用，伺服器還出現幾次癱瘓，但這個換臉軟體也帶來隱私疑慮，不僅用戶協議過度收集用戶資料，也引發換臉影片會被有心人拿來盜用的爭議。

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《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢，經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出全新節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾經採訪美國前總統老布希，柯林頓，新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，和馬來西亞總理馬哈迪等重要的國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要媒體導讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢，同時也請來了重量級的學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心全新製作節目—《慧眼看天下》於2018年4月21日起，每周六晚間9點至10點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。

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