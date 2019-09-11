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夏綠蒂不嬌氣愛當女漢子　「戰士公主」綽號跟著上小學

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▲影片嵌自Youtube／Entertainment Tonight

實習記者周依儒／綜合報導

4歲的英國小公主夏綠蒂於上週四開學，進入了位於倫敦的私立貴族學校托馬斯巴特希（Thomas's Battersea），成為6歲哥哥喬治王子的小學妹。而開學日當天的夏綠蒂則一改平日調皮的模樣，反倒顯得嬌羞許多，直到見到老師才慢慢放開。

在進入托馬斯巴特希學校之前，夏綠蒂在肯辛頓宮（Kensington Palace）附近的威爾考斯幼稚園（Willcocks Nursery School）就讀了18個月的時間，據悉，此幼稚園一年的學費為2萬英鎊（約台幣77萬元）。而夏綠蒂在幼稚園充分展現了活潑外向的一面，因此非常受歡迎，也得到一個綽號「戰士公主」（Warrior Princess）。

 ▲英國小公主夏綠蒂上學去。（圖／路透）

▲英國小公主夏綠蒂上學去。（圖／路透）

綜合外媒報導，夏綠蒂雖然貴為公主，但個性卻一點都不嬌氣，反而還很像小男生，又熱愛戶外運動，喜歡爬樹和冒險，因此「戰士公主」的綽號可能會跟著夏綠蒂一起上小學。

在影片中也可見到，威廉王子親自駕車載全家人一起到學校迎接開學日，而夏綠蒂下車後緊緊牽著媽媽凱特王妃的手走在她身後，還不時的東張西望，彷彿對新環境感到陌生又新奇，相較於已經上2年級的「小學長」喬治王子則顯得從容不迫。

▼夏綠蒂羞澀的和老師打招呼（圖／路透）

▲夏綠蒂羞澀的和老師打招呼（圖／路透）

值得一提的是，去年喬治王子剛入學時，只有爸爸威廉王子自己帶他來入學，因為當時凱特王妃正懷有路易斯小王子，嚴重孕吐到無法出門，但今年則是爸爸媽媽一起帶著兄妹倆上學，一家四口的模樣十分溫馨。

▲夏綠蒂曾在哈利王子的婚禮上調皮吐舌。（圖／路透）

▲夏綠蒂曾在哈利王子的婚禮上調皮吐舌。（圖／路透）

夏綠蒂活潑可愛的個性早已是眾人皆知的事情，在今年8月出席英國帆船賽活動時，凱特王妃鼓勵小公主和人群揮手打招呼，但沒想到夏綠蒂竟然調皮的對大家吐舌頭，古靈精怪的模樣惹的全場哄堂大笑，凱特也笑了出來並趕緊阻止女兒。但大家早已被夏綠蒂萌翻天的行為逗得樂不可支，甚至有網友打趣發文表示「真不愧是哈利王子的姪女！」

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