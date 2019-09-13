奶油手注意！iPhone 11 Pro Max螢幕摔裂得噴萬元

▲蘋果更新了iPhone螢幕更換價目表，iPhone 11系列3機款入列。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果3款新機iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max今（13日）晚8點開放預購，蘋果官網隨即更新「奶油手」用戶最關心的螢幕更換價目表，螢幕最大的iPhone 11 Pro Max一旦過保，螢幕更換費用即高達10,790元。

隨著新iPhone發售日將近，蘋果也發布了最新的iPhone螢幕維修價格表，並列入今年發布的3款新機，告訴有一雙奶油手的你，荷包至少要準備多少「螢幕維修預備金」。包括去年在內的舊機款螢幕維修價皆與去年維持不變，今年新機iPhone 11 Pro Max過保螢幕維修價格與iPhone XS Max同樣為10,790元；iPhone 11 Pro的螢幕維修價則與iPhone XS、iPhone X相同，為8,990元；而iPhone 11則與iPhone XR相同為6,490元。

▼iPhone螢幕更換費。（圖／截自蘋果官網）

iPhone 11 Pro及iPhone 11 Pro Max兩機螢幕尺寸分別為5.8吋及6.5吋，搭載了升級版的OLED螢幕，稱作Super Retina XDR顯示器。在陽光下，顯示器的亮度最高可達800尼特，觀看極致動態範圍內容時，亮度最高更可達1200尼特，為蘋果iPhone歷來最明亮、最清晰的顯示器。iPhone 11螢幕尺寸則為6.1吋，採用Liquid Retina LCD螢幕。

針對想入手新iPhone的果粉們，專家提醒，手滑不小心摔機而導致螢幕破裂，是最常出現的維修狀況，基於維修費用高昂，建議果粉們最好添購具備防摔功能的手機殼裝，保護新iPhone也保護自己的荷包。