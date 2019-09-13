App續訂失敗服務也不中斷！蘋果App Store引入「帳單寬限期」功能　最長達16天

▲AppStore推出了「帳單寬限期」功能。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者王曉敏／綜合報導

為進一步改善App Store中訂閱用戶的體驗，蘋果12日推出了「帳單寬限期」功能。若用戶因付款問題無法自動續期，訂閱者在一段時間內仍可繼續使用該應用程式的付費服務。

許多使用者會付費使用自動續訂型的訂閱式應用程式，可能是音樂串流服務、影音串流服務或一些遊戲等，不過偶爾可能會遇到付款不成功等問題，使應用程式因收取不到款項而無法使用。為此，蘋果啟用了自動續訂型訂閱的帳單寬限期。

「帳單寬限期」允許因付款問題而導致自動續訂失敗的訂閱者，可以在蘋果繼續嘗試收取款項的同時持續使用應用程式內的付費內容。若蘋果能在帳單寬限期內恢復訂閱，則訂閱者的付費服務天數或收取費用的應用程式開發者的收入都不會有任何中斷。

此功能將由應用程式開發者主動啟用，若其在未啟用「帳單寬限期」的情況下蘋果未能收到訂閱者的訂閱費用，訂閱者的付費服務天數將被暫停，直到蘋果能收取款項為止。至於寬限期的長短將依訂閱期限而定，若訂閱期限為1周，則寬限期期限則有6天，訂閱期限1個月以上的訂閱服務則有16天的寬限期。

值得注意的是，即使應用程式開發者已開啟了「帳單寬限期」，仍然必須使用收據驗證和伺服器通知，才能確保將持續在寬限期內為客戶提供服務。

▼寬限期的長短將依訂閱期限而定。（圖／取自蘋果）